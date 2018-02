Roav Viva: Test mit Alexa im Auto. Einrichten, Befehle und Preis — 20.02.2018 So funktioniert Alexa im Auto Mit dem Adapter Roav Viva kommt Alexa für rund 50 Euro ins Auto. AUTO BILD hat die Nachrüst-Lösung von Anker ausprobiert. So funktioniert's!



Einrichten und installieren

Der Roav Viva-Adapter ist mit jedem 12V-Anschluss einsatzbereit.

Was unterscheidet Alexa im Auto von Alexa daheim?

Über die Roav Viva App kann man Alexa konfigurieren – und einstellen, auf welche Karten sie zugreifen soll.

Für wen lohnt sich der Roav Viva?

Alexa spricht über das Smartphone oder das angeschlossene Infotainmentsystem.

Nachteile von Roav Viva

Die Roav Viva App wird sogar von Apple CarPlay unterstützt.



Seat, Mercedes , Ford und BMW bieten Alexa sukzessive für ihre Modelle an. Doch wie kann man den Sprachassistenten bei anderen Herstellern und in älteren Fahrzeugen nachrüsten? Anker hat mit dem Roav Viva dafür einen Adapter auf der CES 2018 vorgestellt, der zum Sommer 2018 nach Deutschland kommen soll undkosten wird. AUTO BILD hat die US-Version bereits getestet und erklärt, wie der Adapter funktioniert!Der Adapter Roav Viva benötigt einen, der mit jedem Zigarettenanzünder im Auto verfügbar ist. Neben Alexa ist der Roav Viva mit zwei eigenen USB-Ladeanschlüsse ausgestattet. Um den Adapter in Betrieb zu nehmen, benötigt man ein. Zur Anmeldung bei der App dient der Google- oder Facebook-Account. Außerdem muss man sich mit seinem Amazon-Konto verbinden. Im nächsten Schritt wird das Smartphone mit dem Roav Viva-Adapter per Bluetooth gekoppelt. Der Ton wird über das Handy wiedergegeben, kann aber auch per Bluetooth und Aux-Anschluss an die Anlage im Auto übermittelt werden.Anders als beispielsweise der Echodot kann Alexa im Auto Kontakte aus dem Adressbuch anrufen und auch navigieren. Dazu greift Alexa aufzu. Zudem verfügt Alexa über alle gängigen, kann auf Termine zugreifen und das Smart-Home steuern. Im Auto ergibt besonders die Bedienung von Musik über Alexa Sinn. Per Sprachbefehl greift Alexa auf Dienste wieundzu und streamt die gewünschte Musik.wird später freigeschaltetFür alle älteren Fahrzeuge und neuen Autos, die nicht serienmäßig CarPlay oder Android Auto an Bord haben, ist der. Wer bereits CarPlay oder Android Auto nutzt, der kann den Roav Viva aber auch problemlos als weiteren Sprachdienst nutzen, um sein Smart-Home zu steuern. Und: CarPlay unterstützt sogar die Roav-App, zeigt wiedergegebene Musik auf dem Fahrzeugdisplay anWie alle Online-Sprachdienste benötigt auch der Roav Viva eineund damit sieht es in einigen Teilen Deutschlands schlecht aus. Wer keine Flatrate hat, wird mit Alexa im Auto je nach Gebrauch seinreduzieren.