Mit dieser neuen Architektur – und dank des– verspricht Rolls-Royce, dass das SUV wirklich fürs Gelände geeignet ist, ohne große Einbußen beim Komfort. Dazu trägt auch eine Kamera in der Windschutzscheibe bei, die die Fahrbahn scannt und das Fahrwerk passend einstellt. Zusätzlich messen Sensoren ständig, ob ein Rad an Traktion verliert. Sobald der Bodenkontakt fehlt, wird das entsprechende Rad automatisch heruntergedrückt. Rolls-Royce verspricht mit dem Cullinan "das SUV mit der höchsten Wattiefe" – bei Wasserdurchfahrten seien 540 Millimeter Tiefgang möglich.

Der Cullinan ist in drei Abteile aufgeteilt: Kofferraum, Kabine und Motorraum.Für den Fond stehen eine durchgehende Sitzbank oder zwei Einzelsitze mit Konsole inklusive Kühlfach zur Auswahl.. In den Kofferraum passen 555 Liter (maximal 1930 Liter), ohne die "Privacy Cover" genannte Trennwand sind es 600 Liter. Und

Rolls-Royce Cullinan (2018): Alle Infos zur Galerie

Vier Kameras für einen Panorama-Rundblick, ein Fußgänger- und Wildtierwarner, ein Kollisionswarner und ein Head-up-Display sind an Bord. Fast schon State of the art in der Luxusklasse sind der WLAN-Hotspot, induktives Laden und die fünf USB-Anschlüsse.