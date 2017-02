Rückstufung in der Kfz-Versicherung

Video: Der KFZ Versicherungs-Check (2017) 10 Tipps zum Versicherungswechsel Zur Videoseite

In welche SF-Klasse man im Schadensfall zurückgestuft wird, ist nicht einheitlich geregelt, sondern wird von der Versicherung festgelegt: Wie viele Klassen – und wie viel Rabatt – verloren gehen, steht in den Versicherungsbedingungen. Diesen sogenannten Rückstufungstabellen kann man genau entnehmen, um wie viele Rabattstufen man sich nach wie vielen Unfällen in einem Jahr verschlechtert. Dabei gelten für die Haftpflicht und Vollkasko in der Regel unterschiedliche Tabellen, wobei man in der Vollkasko üblicherweise etwas langsamer zurückgestuft wird. Achtung: Für die Rückstufung spielt nur die Anzahl der Schäden eine Rolle, nicht die Höhe. Wer also nur den Spiegel abfährt, wird – wenn er den Schaden regulieren lässt – genauso zurückgestuft wie jemand, der bei einem Wildunfall einen Totalschaden verursacht. Spätestens nach üblicherweise vier oder mehr Unfällen in einem Jahr verstehen die meisten Versicherungen keinen Spaß mehr und stufen ihren Kunden in die unterste SF-Klasse(für Malus) ein, die den Grundbeitrag sogar erhöht statt ihn zu senken.