Scheibenreiniger: Test — 03.02.2017 Zehn Winter-Scheibenreiniger im Test Für winterliche Straßen sind nicht nur die Reifen wichtig, auch auf schlierenfreie Scheiben kommt es an. AUTO BILD testet zehn Scheibenreiniger. Ergebnis: Klare Sicht kann irre teuer werden!

S

Entscheidend: Wie viel Flüssigkeit wird benötigt?



So hat die GTÜ getestet Wichtigste Aufgabe: Die Reiniger mussten einen Schmierfilm entfernen, der unter anderem aus Ruß, Reifenabrieb und Motoröl besteht. Dies lief bei winterlicher Kälte an einem vollautomatischen Prüfstand ab. Zusätzlich wurden noch Anwendung, Materialverträglichkeit und Kosten getestet.

Scheibenreiniger

Winterartikel bei Amazon Winter-Scheibenreiniger Schlossenteiser Startbooster Kühlerfrostschutzmittel Batterieladegeräte Scheibenfrostschutz Schneeketten Eiskratzer Diesel-Kälteadditive Türdichtungspflegemittel Windschutzscheibenabdeckungen Starthilfekabel

Autor: Christian Bruns Fazit Mehr als zwei Euro pro Reinigung? Verrückt! Darum mixen Sparfüchse mit Konzentrat und Wasser am besten selbst. Wichtig: Das richtige Mischungsverhältnis beachten. Und: Ein schlierenfreies Ergebnis hängt auch von intakten Wischergummis ab.



chneematsch, Streusalz und aufgewirbelter Straßendreck: Im Winter landet jede Menge Schmutz auf unseren Autoscheiben. Wischer und Spritzdüsen sind im Dauereinsatz. Schlierenfreie Sicht? Nur wenn der im Wischwasserbehälter verwendete Reiniger einen sauberen Job macht und dem Frost Paroli bietet. Das Angebot in Bau- und Supermärkten, an Tankstellen sowie im Zubehörhandel ist groß. Darum hat AUTO BILD zusammen mit der Prüforganisation GTÜ zehn fertig gemischte Winterreiniger getestet.Auffällig sind die großen Preisunterschiede: Die Fünf-Liter-Mischung mit dem Frostschutzmittel von Robbyrob kostet nur 4,49 Euro, während Aral für seinen Drei-Liter-Beutel Fertigmix 15,49 Euro verlangt – pro Liter also mehr als fünfmal so viel. Wichtig ist aber vor allem, wie viel Flüssigkeit nötig ist, um den Schmutz von der Scheibe zu bekommen. Denn ein Reiniger, der den Dreck schon nach dreimal Wischen wegbekommt, ist deutlich effektiver als einer, bei dem die Scheibe selbst nach zehn Zügen immer noch nicht ganz sauber ist. So dauert es mit Schlusslicht OMV nicht nur länger, bis der Fahrer wieder ordentlich Durchblick hat, jede Reinigung verschlingt zudem noch, und jetzt festhalten, stolze 2,33 Euro.Die besten Reinigungsergebnisse erzielen Sonax und Jet, gefolgt von Aral. Aber nur die Hälfte aller getesteten Mittel ist zu empfehlen. Von den fünf Verlierern kann der Edeka-Reiniger zumindest mit seinem günstigen Preis punkten. Auf den letzten Plätzen reichte selbst ein halber Liter Wischwasser nicht aus, um die Windschutzscheibe komplett zu reinigen.