UVs stehen bei den Käufern hoch im Kurs. Doch gerade wer auf Schnäppchenjagd auf dem Gebrauchtwagenmarkt ist, sollte einige Modelle besonders im Auge behalten. Der Kia Sportage beispielsweise punktet vor allem mit seinem sportlichen Design und günstigen Preisen, dem entgegen stehen überdurchschnittlich häufig Probleme bei der Hauptuntersuchung, wie der TÜV-Report 2018 offenbart. Der Kia Sportage gehört zu den Mängelriesen: 12,6 Prozent der geprüften zwei- und dreijährigen Modelle fallen mit erheblichen Mängeln auf. Zum Vergleich: Im Schnitt beträgt die Mängelquote in dieser Alterskategorie 5,8 Prozent. Auch der Dacia Duster liegt mit einer Mängelquote von 8,9 Prozent bei den Zwei- bis Dreijährigen deutlich über diesem Wert. Doch selbst Premiummarken, an die die meisten Käufer aufgrund der teuren Preise besonders hohe Ansprüche stellen, glänzen nicht immer beim TÜV . So wird älteren Modellen des BMW X5 oder der Mercedes M-Klasse die Plakette überdurchschnittlich oft im ersten Durchgang verweigert.Trotzdem sind die hier aufgeführten Modelle nicht zwangsläufig schlecht. Um es deutlich zu sagen: Auch ein problematisches Auto kann bei guter Pflege viel Freude machen. Allerdings sind die in der Bildergalerie aufgeführten Modelle laut TÜV-Report 2018 anfällig für bestimmte Mängel. Wir empfehlen deshalb, vor dem Kauf eines Gebrauchten gegebenenfalls mit Hilfe eines Fachmanns genau hinzusehen und die von uns genannten Schwachstellen Punkt für Punkt zu überprüfen.