Schlitten-Parade: Mayweathers Protz-Autos - Update — 29.03.2017 Mayweather verkauft seinen CCXR Trevita Boxer Floyd Mayweather möchte seinen Koenigsegg CCXR Trevita verkaufen. Billg wird's aber sicher nicht! AUTO BILD hat die Details zum Fahrzeug!

Vom Trevita hat Koenigsegg nur exakt zwei Exemplare gebaut.

Auch drei Bugatti Veyron stehen in der Garage



"Money" protzt gerne in den sozialen Medien. Hier mit seinen drei Bugatti Veyron.

Welcome to my world pic.twitter.com/GwSJ4OC4Yj — Floyd Mayweather (@FloydMayweather) January 5, 2015

Boxer Floyd Mayweather hat genug von seinem Koenigsegg CCXR Trevita. Was er für das Hypercar verlangt, ist bislang unklar, aber um die fünf Millionen Dollar (4,6 Millionen Euro) dürften es sein. 2015 hatte er den Wagen für circa 4,8 Millionen Dollar (4,2 Millionen Euro) erstanden. Die Leistungsdaten des Trevita mit 4,8-Liter-V8: 2,9 Sekunden von 0 auf 100, in 8,75 Sekunden fällt die 200er-Marke. Schluss ist bei 410 km/h. Da fällt es dem Normalsterblichen schwer zu glauben, dass man bei diesen Daten die Lust verlieren kann. Aber laut dem Promi-Portal TMZ hat Mayweather eher Interesse an einer Luxus-Yacht, die rund 20 Millionen Dollar kosten soll.Nötig hätte er den Verkauf jedenfalls nicht. 2016 lag sein geschätztes Vermögen bei etwa 340 Millionen Dollar. Das schwedische Hypercar ist bis zum Verkauf das Kronjuwel der Sammlung – obwohl diese auch nicht gerade wenig Exoten beinhaltet: Drei Millionen Dollar hat beispielsweise der Bugatti Veyron Grand Sport gekostet, der in dieser Ausführung in den USA einzigartig ist. Und jeweils 1,6 Millionen Dollar für die beiden Veyron mit normalem Dach. Was der Privatjet gekostet hat, verrät der Top-Boxer nicht.2015 führte Mayweathers Chauffeur und Fuhrparkmanager Bruce "The Driver" Miller in einem dreiminütigen Youtube-Video über das Anwesen und präsentierte dabei gleich einen Großteil der exklusiven Autos. Neben den Veyron sind ein Ferrari Enzo , diverse Rolls-Royce , ein Lamborghini , eine etwas ältere S-Klasse und weitere Ferrari (599 458 Italia Spider) zu sehen. Eine Stretchlimousine (auf Rolls-Royce-Basis) mit Champagnerbar hat der Boxchampion natürlich auch, in dieser lässt er sich allerdings nur fahren (siehe Video unten).