Schrille Autos: Pro und Contra — 25.10.2017 An diesen Autos scheiden sich die Geister Manche finden sie einfach nur hässlich. Andere lieben ihren besonderen Charme. Hier kommen Autos, die mit ihrem Design polarisieren.

Der Audi Q7 ist riesig, unbeweglich und aggressiv. Oder elegant, kraftvoll, luxuriös? Die Meinungen gehen auseinander.

Genial oder grässlich? Das ist hier die Frage



Lamborghini Countach: Design-Ikone oder grotesker Kantschnäuzler?

Volumenmodelle verkaufen sich gut, weil sie in der Regel ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Und, fast genauso wichtig: weil ihr Design größtmöglich massengeschmackskompatibel ist. Bloß keine Ecken, keine Kanten, keine mutigen Schwünge! Ist ja alles gut und schön. Aber auch ein bisschen langweilig. Wie viel spannender sind da die Autos, die sich nicht mit in den Einheitsbrei matschen lassen und Autofans deshalb zu hitzigen Diskussionen anheizen!Denn so ein Mercedes GLE Coupé – ist das nun ein absurder Metallberg mit null Rundumsicht, quasi nicht nutzbarem Fond und unsäglicher Ladehöhe oder die perfekt gestaltete Symbiose aus Leistung und Design? Und der Fiat Multipla : ein Froschgesicht oder von vielen unverstandene Designkunst? Schließlich steht ein Exemplar sogar im New Yorker Museum of Modern Art. Der Citroën C4 Cactus mit seinen seitlichen Rammplanken – genial oder grässlich? AMC Pacer – saufendes Aquarium oder das geilste US-Car schlechthin? Smart fortwo – Schuhschachtel auf Rädern oder perfektes Stadtauto? In der Bildergalerie sehen Sie die schrillsten Autos, die mit ihrer Optik polarisieren!