Seat Arona (2017): Vorschau und Erlkönig — 03.01.2017 Neue Bilder vom kleinen Ateca Mit dem Arona bringt Seat in diesem Jahr ein kleines SUV unterhalb des Ateca auf den Markt. Präsentiert wird er vermutlich auf der IAA 2017 in Frankfurt.

Basis für den Arona ist der Ibiza

Den Namen Arona hat sich Seat für das 4,20 Meter lange SUV bereits schützen lassen.

Die Studie: Das IBX Concept Car

eat arbeitet an der Fertigstellung des neuen SUVs Arona: Derzeit muss der Erlkönig sich Kältetests in Nordeuropa unterziehen. Die Zeit läuft, denn AUTO BILD vermutet, dass Seat den Arona auf der IAA 2017 (14. bis 24. September) präsentieren will.Die Spanier haben sich bereits den Namen für das rund 4,20 Meter lange SUV schützen lassen. Damit ist die Modellbezeichnung zwar noch nicht offiziell, aber doch sehr wahrscheinlich. Mit dem Arona bringt Seat einen Konkurrenten für Renault Captur , Peugeot 2008, Opel Mokka Nissan Juke und das künftige Polo-SUV . Wahrscheinlich bedient man sich für den Arona beim Seat Ibiza, das SUV dürfte auch in der gleichen Fabrik nahe Barcelona gebaut werden. Das Design des Arona wird bereits durch die nächste Generation des Ibiza 2017 angedeutet. Die Preise werden unterhalb der des Ateca beginnen und auf einem Niveau mit den Tarifen des Renault Captur rangieren. Damit wären 16.000 Euro gesetzt.Auf dem Genfer Autosalon 2011 zeigte Seat das IBX Concept Car, das die Marschrichtung für den Ateca vorgab und möglicherweise auch für das Design des Arona Rückschlüsse erlaubt. Die 4,26 Meter lange, 1,80 Meter breite und 1,62 Meter hohe Kompakt-SUV-Studie sollte mit übersichtlichen Dimensionen und gleichzeitig großer Variabilität glänzen. Der Seat IBX griff auf ein Hybrid-Konzept zurück, 45 Kilometer sollte es emissionsfrei vorangehen. Seat-Chefdesigner Luc Donckerwolke sagte seinerzeit: "Diese Design-DNA wird jedes unserer Modelle eindeutig prägen."