Seat Ateca: Kaufberatung — 30.05.2017 Gesucht: Der beste Ateca

Der Ateca kann als Nachfolger des Tiguan gelten



Ein Knapp-zwei-Meter-Redakteur grinsend auf dem Sitzbild? Das kommt so oft nicht vor. Doch im Ateca finden selbst vier Erwachsene ordentlich Platz.

Autor: Alexander Bernt

s hat eine ganze Weile gedauert, bis Seat ein eigenes SUV bauen durfte. Hatte der VW-Konzern bislang Angst, ein spanischer Tiguan-Ableger könnte dem VW-Bestseller Kunden abjagen? Am fehlenden Know-how konnte es nicht liegen, schließlich fertigt Seat am Standort Martorell seit Jahren den Audi Q3 . Die wahren Gründe hinter dieser Konzernentscheidung werden wir wohl nie aus erster Hand erfahren, doch wichtig ist vor allem die Gegenwart – und in dieser setzt Seat zu nie gekannten Höhenflügen an: Erst seit Frühjahr 2016 auf dem Markt, meldete Seat bereits im Spätsommer einen Auftragsstopp für den Ateca . Die Jahresproduktion sei ausverkauft, Lieferzeiten: rund ein Dreivierteljahr.Doch was macht den Ateca so begehrenswert? Wir vermuten: die Kombination aus sportlichem Design , kompakten Abmessungen und günstigen Preisen. Im Grunde geht der Ateca als legitimer Nachfolger des Tiguan durch. Er ist das, was das VW-SUV in zweiter Generation eben nicht mehr ist: kompakt. 13 Zentimeter streckt sich die zweite Tiguan-Auflage länger als der Ateca – und dabei ist die XL-Version Allspace, die Anfang 2017 auf der North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit vorgestellt wurde, noch gar nicht berücksichtigt. Dennoch kommt der Ateca beim Radstand auf fünf Zentimeter an den großen Bruder heran – nennenswerte Einbußen beim Platzangebot haben Seat-Interessenten also weder für sich noch für das Gepäck zu befürchten.