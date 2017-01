Seat Ibiza (2017): Vorschau — 30.01.2017 Neuer Ibiza mit Leon-Genen Neues Teaservideo zum Seat Ibiza: Am 31. Januar präsentieren die Spanier den komplett neuen Ibiza. Die Messe-Premiere ist auf dem Autosalon Genf.

Der neue Ibiza ist nicht als Dreitürer geplant. Es wird ihn aber als SUV geben.

ach Leon und Ateca erneuert die spanische VW-Tochter Seat ihre restliche Modellpalette. Den Anfang macht der neue Ibiza. Am 31. Januar wird der komplett neue Kleinwagen enthüllt. Die Messe-Premiere ist auf dem Autosalon Genf 2017 (9. bis 19. März) Der neue Seat Ibiza nimmt die Technik des kommenden VW Polo vorweg und basiert wie der Leon auf der sogenannten MQB-Plattform des Volkswagen-Konzerns. Er wächst auf rund 4,10 Meter Außenlänge und soll so mehr Platz als bisher bieten. Als Motoren sind die bekannten Drei- und Vierzylinder mit einer Leistung von 110 bis 200 PS vorgesehen. Während eine sportliche Cupra-Variante und der Kombi vom Vorstand grünes Licht bekommen haben, steht der Dreitürer auf der Kippe – er verkauft sich beim aktuellen Modell zu schlecht. Dafür soll aber ein SUV auf neuer Ibiza/Polo-Basis kommen. Die Preise für die nächste Generation des spanischen Kleinwagens dürften bei 13.000 Euro beginnen.Die aktuelle Generation des Ibiza kam 2008 auf den Markt und bekam in den Jahren 2012 und 2015 jeweils ein Facelift. 2010 kam der Kombi ST. Die Leistungsspanne der TSI- und TDI-Motoren liegt zwischen 60 und 180 PS beim sportlichen Spitzenmodell Cupra. Die vierte Generation des Ibiza gilt in den Statistiken als grundlegend sehr zuverlässig und solide, fällt aber mit Kleinigkeiten wie knarzenden Innenräumen auf – ab und zu spinnt zudem die Elektronink. Schwerwiegender ist das Steuerkettenproblem bei den TSI-Motoren. Der Bremsenverschleiß ist im Schnitt laut AUTO BILD TÜV-Report hoch. Im 100.000-Kilometer-Dauertest von AUTO BILD räumte der Ibiza die Note 1 ab und überzeugte insbesondere durch seine extrem bequemen Sitze und die Dauerhaltbarkeit. Die Preise für einen gebrauchten Ibiza mit einer Laufleistung bis zu 100.000 Kilometer starten ab rund 3600 Euro, Faceliftmodelle von 2012 kosten gut 6500 Euro.