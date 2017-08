Seat Ibiza (6J/6P): Gebrauchtwagen-Test — 04.08.2017 Heißblut oder Spaßbremse? Dieser Seat Ibiza sieht optisch auch nach neun Jahren nicht alt aus. Trifft das auch auf seine Technik zu?

Technische Daten: Seat Ibiza 1.4 16V Reference Motor Vierzylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 je Zylinder/2 Hubraum 1390 cm³ Leistung 63 kW (85 PS) bei 5000/min Drehmoment 132 Nm bei 3800/min Höchstgeschwindigkeit 177 km/h 0–100 km/h 11,8 s Tank/Kraftstoff 45 l/Super Getriebe/Antrieb Fünfgang manuell/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4052/1693/1445 mm Kofferraumvolumen 292 l Leergewicht/Zuladung 1085/475 kg

Autor: Lars Jakumeit Fazit Sein markanter Auftritt und reichlich bewährte Konzerntechnik machen den Ibiza zu einer interessanten Alternative unter den Kleinwagen. Außerdem ist das Preisniveau durch die Bank niedriger als bei gleich alten VW Polo und Skoda Fabia.



ätten Sie gedacht, dass in unserem grünen Seat Ibiza ein wenigsteckt? Star-Designer Luc Donckerwolke stylte die heißen Sportwagen aus Sant'Agata Bolognese, bevor er 2005 nach Spanien wechselte und Designchef bei Seat wurde. Der vierten Modellgeneration des iberischen Bestsellers schenkte er ein markant geschnittenes Blechkleid mit harten Lichtkanten, angriffslustiger Frontpartie und einem kecken Heckabschluss, das in Verbindung mit bunten Lackfarben noch immer Hingucker-Qualitäten hat. Anders als seine überbetont seriösen Konzern-Cousins Polo und Fabia trägt der kleine Spanier daher nicht nur den Namen der ewig jugendlichen Balearen-Partyinsel, sondern versucht bewusst das Heißblut im Kleinwagen-Konzerntrio zu sein. Unter der auffälligen Außenhülle steckt die bewährte PQ25/ A05-Plattform des VW -Konzerns. Der Innenraum ist erfreulich geräumig, das Cockpit ergonomisch und knisterfrei. Weniger ansprechend wirkt das triste Grau in Grau der Innenraumfarben in der zweckmäßigen Grundausstattung Reference.Während die Qualität früherer-Generationen einen eher durchwachsenenhatte, konnte die 2008 präsentierte und 2012 sowie 2015 überarbeitete Generation deutlich zulegen und bietet kaum noch Anlass zu gravierender Kritik. Dem Wolfsburgerhat der markante Spanier mit seiner praktischen Kombiversionsogar eine Karosserie-Option voraus. Dass sich das Sicherheitskonzept desebenfalls nicht hinter seinen Konzern-Verwandten zu verstecken braucht, stellte er mit fünf Sternen im NCAP-Crashtest unter Beweis. Angenehmer als der phlegmatische Dreizylinder harmoniert der brave 1400er-Vierzylinder-Saugmotor mit dem immerhin fast 1,1 Tonnen schweren. Noch stimmiger zur äußeren Form passen die sportlich abgestimmten-Modelle, die mit bis zu 192 PS starken TSI-Triebwerken stark wie ein Stier sind und-ähnlichen Fahrspaß bieten. Allerdings katapultieren diese Fun-Versionen denin eine komplett andere Unterhaltskostengalaxie und machen die Topmodelle unerwartet zur finanziellen Spaßbremse.