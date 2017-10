Seat Ibiza Testdrive — 13.10.2017 Im Seat Ibiza auf Ibiza Ende September hatte Seat fünf AUTO BILD-Leserpaare zu einem Luxus-Testdrive-Wochenende auf Ibiza eingeladen. Hier konnten die Gewinner den Seat Ibiza auf Herz und Nieren testen. Das Ergebnis: Einfach grandios!

"Nach diesem Wochenende hätte ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich jemals was anderes kaufen würde als einen Seat". Maximilian Steichele ist noch ganz geflasht. Ende September hatte Seat den Ingenieur samt Freundin Christine Hösle sowie vier weitere Leserpaare zu einem Luxus-Testdrive-Wochenende nach Spanien eingeladen. Ganz großes Kino mit viel Action. Denn die Gewinner konnten nicht nur den neuen Seat Ibiza ausgiebig fahren, sondern erlebten nebenbei auch noch die gleichnamige Baleareninsel von ihrer Sonnenseite.

Spritzig unterwegs auf kurvigen Landstraßen

Aussicht: auf kurvenreichen Passagen immer entlang der Küste. ©David Haase



Idealer Inselführer

Graffiti-Workshop: Auf dem Hippiemarkt wurde ordentlich gesprayt. ©David Haase

Essen wie die Stars

"Was wir hier an einem Wochenende erleben, schaffen andere in zehn Urlauben nicht", schwärmt Christine Hösle auf dem Weg zur Babylon Beach Bar in Santa Eulalia des Río. Essen wie die Stars steht abends in der Altstadt von Eivissa im Kyupiddo auf der Karte: sterneverdächtiges Thunfischtatar und Rinderfilet. Und wer noch mehr Hunger auf Luxus hat, kommt am Sonntag auf seine Kosten. Dann geht es mit Speedbooten auf die Nachbarinsel Formentera. Man gönnt sich ja sonst nichts ... Am Ende dieses Testdrive-Wochenendes sind sich alle einig: Im Seat Ibiza die Insel Ibiza zu entdecken, war ein unvergessliches Erlebnis.