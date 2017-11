SEMA 2017: Die stärksten Autos — 02.11.2017 PS-Monster in Vegas Ob Dodge Challenger, Mercedes CLK oder Bugatti Chiron, AUTO BILD hat die größten PS-Monster der SEMA gesucht und gefunden. Unter 1000 PS geht gar nichts!

Autor: Jan Götze

olle Power auf der SEMA 2017! Neben tiefen, hohen, verrückten und teuren Boliden gibt es in Las Vegas auch Tuningautos mit ordentlich Leistung. Dabei reden wir nicht von 500 PS – vierstellig ist hier schon Pflicht um in die Rangliste der stärksten Autos der SEMA aufgenommen zu werden. Die einzige Bedingung: die Fahrzeuge müssen eine Straßenzulassung haben! Und in den USA wird diese Regelung ja bekanntlich etwas weniger streng ausgelegt. Da kann es schon mal sein, dass ein Driftauto oder auch ein Auto mit Dragreifen legal am Straßenverkehr teilnehmen dürfen. Nur Top Fuel-Dragster und Funny Cars mit zigtausend PS dürfen nicht mitmachen.