Siegfried Rauch — 12.03.2018 Siegfried Rauch ist gestorben Der Schauspieler Siegfried Rauch ist bei einem Treppensturz gestorben. Der schauspielerische Durchbruch gelang ihm bereits mit "Le Mans".

Video: Buch "Unser Le Mans" (2016) Geschichten eines Zeitzeugen Zur Videoseite

Hier bestellen "Unser Le Mans" bei Amazon.de

Fotos: Dirk Bartling

(dpa/cj) Der Schauspieler Siegfried Rauch ("Das Traumschiff") ist im Alter von 85 Jahren bei einem Treppensturz gestorben. Er sei am Sonntagabend in seinem Wohnort Unterschering sdlich von Mnchen tdlich verunglckt, teilte das Management am Montag mit. "Er starb noch an der Unfallstelle." Um die genaue Todesursache herauszufinden, werde der Leichnam obduziert. Der schauspielerische Durchbruch gelang ihm bereits Anfang der 1970er Jahre - mit dem Klassiker. Hollywoodstarund der deutsche Schauspieler Siegfried Rauch spielten die Hauptrollen im legendren Rennfilm " Le Mans " aus dem Jahr 1970.Das Buch "Unser Le Mans" blickt hinter die Kulissen des Jahrhundertwerks und lftet letzte Geheimnisse rund um die 1980 verstorbene Schauspielerlegende McQueen, gleichzeitig Rennsportfreak und Co-Produzent des Streifens. In "Unser Le Mans" schildert Rauch seine innige Freundschaft zur Schauspiel-Ikone und wie es dazu kam. Wie Hauptdarsteller, Ideengeber und Co-Produzent McQueen ihn unbedingt als Besetzung wollte ("That's the guy den mchte ich haben, fr den Erich Stahler."). Wie der Superstar den zurckhaltenden Deutschen fragt: "Hey, warum sprichst du nie mit mir?" und er anschlieend "nur noch bei mir war, von morgens bis abends". Wie McQueen zwei Wochen bei den Rauchs im schnen Oberbayern geniet. Und wie er ohne zu zgern Taufpate fr Siegfrieds Sohnemann Benedikt wird.