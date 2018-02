Skoda Fabia Facelift (2018): Preis, Unterschiede, Ausstattung, Kombi — 08.02.2018 Alle Infos zum Fabia Facelift Skoda liftet den Fabia. Der Kleinwagen bekommt eine neue Front und mehr Assistenten. AUTO BILD hat Infos zu Ausstattung, Preis und Marktstart!

Autor: Peter R. Fischer

Skoda verpasst dem Fabia ein Facelift . Der Kleinwagen auf MQB-Basis bekommt mit der Modernsierung eine neu gestaltete Front mit leicht gepfeilt zulaufenden Scheinwerfern und einer umgestalteten Schürze. Die Scheinwerfer bietet Skoda gegen Aufpreis in LED-Technik an. Auch in den Rückleuchten kommen ab dem Marktstart in der zweiten Jahreshälfte 2018 LED-Leuchteinheiten zum Einsatz. Außer den äußeren Retuschen kündigt Skoda für den modernisierten Fabia einen überarbeiteten Innenraum an – zeigt aber noch keine Bilder. Die Weltpremiere des gelifteten Fabia findet auf dem Autosalon Genf (8. bis 18. März 2018) statt. Der Einstiegspreis dürfte bei rund 12.500 Euro liegen.Im Innenraum des gelifteten Fabia sollen ein neues Kombiinstrument sowie frische Zierteile für eine Aufwertung gegenüber dem Vorfacelift sorgen. Zudem kündigt Skoda neue zweifarbige Sitzbezüge und Türverkleidungen an.Das Facelift schlägt sich auch in der Ausstattungsliste nieder: Vor allem bei den Fahrassistenten haben Fabia-Kunden künftig neue Auswahlmöglichkeiten. So tauchen ab dem Facelift der Spurwechselassistent mit Totwinkelwarner und eine rückwärtige Verkehrsbeobachtung (Rear Traffic Alert) in der Liste der Extras auf. Außerdem gegen Aufpreis verfügbar: ein Fernlichtassistent. Neben der Erweiterung des Assistenzangebots ist Skoda besonders stolz auf neue Gimmicks, die das Leben erleichtern sollen. Der Skoda-typische Eiskratzer im Tankdeckel ist jetzt um eine Profiltiefe-Messskala erweitert. Fond-Passagiere dürfen sich über (optionale) USB-Anschlüsse freuen. Mehr Praxisnutzen verspricht der aufpreispflichtige Kofferraumboden, der beidseitig nutzbar sein soll. Im Fabia Combi gibt es zudem eine herausnehmbare LED-Taschenlampe.Das Infotainmentsystem Swing bekommt mit dem Facelift standardmäßig den bekannten 6,5-Zoll-Monitor, über den sich die Online-Dienste von Skoda Connect abbilden lassen. Für das Infotainmentsystem Amundsen kündigt Skoda Online-Verkehrsdaten mit Echtzeit-Stauwarnung an.Für den Fabia Facelift kündigt Skoda derzeit vier Benzinmotoren an, allesamt Dreizylinder mit einem Liter Hubraum. Fabia-Fans dürfte die Auswahl bekannt vorkommen, denn alle Motoren sind bekannt: Zwei Leistungsstufen für den MPI-Motor (60 PS und 75 PS) sowie zwei Leistungsoptionen für den 1.0 TSI (95 PS und 110 PS) stehen im Portfolio. Den 110-PS-TSI gibt es gegen Aufpreis auch mit einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe. Zusätzlich rüstet Skoda die TSI-Motoren mit Partikelfiltern aus. Der Einstiegspreis für den fünftürigen Fabia dürfte weitestgehend unverändert bei rund 12.500 Euro liegen. Für die Kombi-Version erwartet AUTO BILD weiterhin einen Aufschlag von 1000 Euro.