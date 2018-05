Skoda Fabia III: Gebrauchtwagen-Test

gilt ja nach wie vor als Marke der Schnäppchenjäger, bietet VW-­Technik zum günstigen Preis. Wie auch die Ende 2014 vorgestellte dritte Generation des Fabia , der neu immer preis­werter daherkommt als ein technisch ähnlicher VW Polo oder Audi A1 – ohne weniger zu können. Auch unser Test­-Fabia macht einen vollwertigen Eindruck, Drive-­Ausstattung, 16­-Zoll-­Alus und das große Navi sorgen für ein bisschen Luxus, das Lederlenkrad fasst sich so fein an wie in der Oberklasse . 12.950 Euro ruft das Autohaus Plaschka in Amelinghausen für den zwei Jahre alten Tschechen mit 27.000 Kilometern auf. Klingt fair.

Emsiger Arbeiter: Der Einliter-Dreizylinder ist sparsam, hat ein kerniges Temperament.

Fabia

Fabia

Fabia

Technische Daten: Skoda Fabia III Motor Dreizylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 4/2 Hubraum 999 cm³ Leistung 55 kW (75 PS) bei 6200/min Drehmoment 95 Nm bei 3000/min Höchstgeschwindigkeit 172 km/h 0–100 km/h 14,7 s Tank/Kraftstoff 45 l/Super Getriebe/Antrieb Fünfgang manuell/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 3992/1732/1467 mm Kofferraumvolumen 330–1150 l Leergewicht/Zuladung 1175/360 kg

Der kleine Einliter-Dreizylinder­-Sauger strampelt emsig, die Schaltung flutscht. 75 PS – das reicht völlig, es muss nicht immer Turbo sein. Zumal die beiden Einstiegsbenziner mit 60 und 75 PS die größte Zukunftssicherheit bieten. Bei­de kommen ohne Direkteinspritzung aus, sind also bei der Diskussion um Partikelfilter für Benziner erst mal außen vor. Euro 6 erfüllen alleIII, aber das hat nicht mehr viel zu bedeuten, wie man am Diesel sieht. Von denen gibt es imnur noch einen 1.4er­-Dreizylinder mit 90 oder 105 PS – mit Rußfilter, aber immer ohne Ad-Blue. Was ihn wie Millionen anderer gebrauchter Diesel auch zum potenziellen Opfer zukünftiger Restriktionen und Fahrverbote macht. Was es im aktuellennicht gibt: einen sportlichen Überflieger wie die früheren RS­-Modelle. Aktuell ist bei 110 PS Schluss, von den 600 Exemplaren der 125 PS starken Edition R5 sind aber Vorführer und Tageszulassungen auf dem Markt. Was wohl keinen wundert – wer will sich schon mit seinem Neu-­Fabia vom 180 PS starken Vorgänger verblasen lassen? Schade, denn gerade die knackige und in der Rallye­ Meisterschaft so erfolgreiche dritte Fabia-­Generation hätte ein heißes Topmodell gut gebrauchen können.