Skoda Karoq / Yeti 2 (2017): Vorschau — 11.04.2017 Der nächste Yeti heißt Karoq Der Yeti-Nachfolger heißt Karoq und kommt Ende 2017 auf den Markt. Das tschechische SUV ist nahezu baugleich mit dem spanischen Seat Ateca und tritt deutlich gefälliger als sein Vorgänger auf.

D

Skoda Karoq ist das Schwestermodell des Seat Ateca



Der Nachfolger des Yeti heißt Karoq und ist nahezu baugleich mit dem Seat Ateca.

Autoren: Georg Kacher, Michael Gebhardt, Katharina Berndt

er nächste Yeti verändert sich so stark, dass Skoda ihm sogar einen neuen Namen gibt: Karoq heißt das SUV in Zukunft, wie die Zeitung BILD berichtet. Der Name würde tatsächlich ins Schema passen, denn das andere Skoda-SUV heißt Kodiaq und bezieht sich wie das Wort Karoq auf einen Volksstamm. Allerdings ist er klanglich auch nah dran am baugleichen Golf-SUV, dem T-Roc.Der neue Skoda Karoq kommt schon Ende 2017 und ist das nahezu baugleiche Schwestermodell des Seat Ateca , der ursprünglich sogar von Skoda entwickelt wurde. Auch das Golf-SUV T-Cross und der Audi Q2 bedienen sich im gleichen Genpool. Der ambitioniert gepreiste und gefällig gestylte Karoq soll mit Motoren von 125 bis 220 PS (Benziner) und 120 bis 184 PS ( Diesel ) bestückt werden. Plug-in-Hybride und Elektro-Versionen sind in dieser Klasse noch kein Thema, wohl aber der Mildhybrid, dessen maximal zehn kW starker E-Motor nicht das gesamte Auto, sondern nur die Nebenaggregate antreibt.Karoqs Vorgänger, der Yeti, war formal gegen den Strich gebürstet – markant, aber eben auch polarisierend und damit nur bedingt weltmarkttauglich. Der Nachfolger gibt sich gefälliger und markentypischer, wobei selbst der erfolgreichen Skoda-Designsprache, ob kurz oder lang, die Verwechselbarkeitsfalle droht. Trotzdem hofft Skoda, mit dem neuen Modell den Absatz von derzeit rund 107.000 Yeti bis 2020 auf 150.000 Einheiten pro Jahr zu steigern.