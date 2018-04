Skoda Karoq: Kaufberatung

D er Skoda Yeti war eigenwillig: Kein Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Skoda Karoq er Skoda Yeti war eigenwillig: Kein SUV im üblichen Stil; eher eine Art Hochdach-Crossover mit konkurrenzloser Raumausnutzung. Der Nachfolger ist dagegen ein typischer Vertreter der aktuellen Kompakt-SUV-Linie: gefällig, mit den kantig gestreckten Linien des Jungdynamikers. Das neue Design tritt niemandem auf die Füße; sicher wird es dafür sorgen, dass der Neue sich gut verkauft. In Proportionen, Abmessungen und Stil ähnelt er dem Konzernbruder Seat Ateca; er wird auch in der gleichen Fabrik in Kvasiny gebaut. Da ist es mutig, dass Skoda deutlich höhere Preise aufruft: Während der Ateca schon ab 19.990 Euro zu haben ist, kostet der einfachste Karoq mindestens 24.290 Euro. Die günstigste Allradversion ist bei Seat der 1.4 Eco TSI 4Drive mit 150 PS für 27.270 Euro; bei Skoda der Zweiliter-Diesel mit ebenfalls 150 PS für 31.290 Euro. Nein, ein Schnäppchenangebot ist der Karoq nicht, jedenfalls auf den ersten Blick. Im Vergleich zu anderen SUVs dieser Klasse geht das Preis-Leistungs-Verhältnis allerdings in Ordnung, wenn man die gebotene Ausstattung dagegenhält. Bisherige Yeti-Fahrer werden sich dennoch nicht auf Anhieb mit dem Karoq anfreunden können.

Der Karoq ist konventioneller als der Yeti

Video: Skoda Karoq (2018) Wir rechnen mal durch Zur Videoseite Zwar hat sich Skoda bemüht, mit einer Reihe netter Details den Firmen-Slogan "Simply Clever" auch im Karoq umzusetzen; doch so originelle Lösungen wie die längs und quer verschiebbaren und herausnehmbaren Rücksitze des Yeti bietet der Karoq nur noch gegen Aufpreis: 390 Euro werden für das "Sitzsystem Varioflex" fällig; sowohl in der einfacheren Ausstattungsversion "Ambition" als auch im teureren "Style". Reine Verstandesmenschen werden aber ohnehin einen Bogen um die teurere Version machen. Denn schon die Basis hat alles Wichtige, der Style macht primär optisch mehr her: 18- statt 17-Zoll-Leichtmetallräder, andere Dekoreinlagen, schickere Sitzbezüge, Chrom-Zierleisten innen und eine bunte statt der einfarbigen Multifunktionsanzeige. Echten Mehrwert bieten die Sitzheizung, die Zweizonen-Klimaautomatik, das Infotainment mit Acht- statt 6,5-Zoll-Bildschirm; zudem hat der Bluetooth-Freisprecher beim Style eine Außenantenne. Mehr Modelllinien gibt es nicht, dafür aber fünf Ausstattungspakete mit Preisvorteil gegenüber den Einzelextras; außerdem werden teilweise Extras und Pakete zwangskombiniert.

Modernes Interieur zum Wohlfühlen

Hochwertiger Eindruck im Interieur – hier im Topmodell Style mit Sportsitzen. Die Bedienung nach üblicher VW-Logik macht keine Probleme. Im Innenraum fühlt man sich auf Anhieb wohl: Das Raumangebot entspricht vorn gut, hinten knapp der Fahrzeugklasse; Möblierung und Cockpit wirken modern und durchaus hochwertig – der Yeti, vor allem als Pre-Facelift-Modell bis 2013, wirkte im Vergleich deutlich einfacher. Beim Fahren fallen wenig Unterschiede zum Seat Ateca auf, deutlichere zum Vorgänger Yeti. Fühlbar ist das Bemühen um komfortable Fahrwerksabstimmung, sowohl gegenüber dem Seat, noch deutlicher gegenüber dem zeitlebens recht straffen Yeti. Die Federn absorbieren Bodenunebenheiten beinahe so zuvorkommend wie im größeren Bruder Kodiaq. Lediglich ganz kurze Störungen wie Querfugen sorgen für kleine, trockene Stöße, vor allem mit den optionalen 19-Zoll-Rädern. Dafür bringen die flachen Reifen auf großen Rädern einen Tick mehr Lenkpräzision als die 17- und 18-Zöller mit weicheren Flanken. Das Fahrverhalten ist freilich auch mit mehr Gummi zwischen Auto und Straße untadelig: Der Karoq ist kein Sportwagen ; aber er lenkt präzise ein und behält sein sicheres, neutrales Fahrverhalten auch bei flotter Kurvenfahrt. Die Lenkung selbst wird den meisten Fahrern im Normalmodus besser gefallen als im optionalen Sportprogramm, das die Lenkkräfte anhebt, ohne die Reaktionen wirklich direkter zu machen.

Allrad bietet nur der 2.0 TDI mit 150 PS