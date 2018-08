Skoda Karoq Scout (2018): Preis, Allrad und alle Infos

Vorstellung: Immer mit Allradantrieb

Im Innenraum nehmen Holzdetails und schwarz-braune Sitze den Offroad-Look auf. Autosalon Paris 2018: Neuheiten, Datum, Ticketpreis zur Galerie Skoda präsentiert auf dem Autosalon in Paris (4 bis 14. Oktober 2018) die rustikale Version des Karoq mit dem Namenszusatz Scout. In dieser Ausstattung kommt das Kompakt-SUV mit Allradantrieb und Schlechtwege-Paket. Optisch markieren chrom- und silberfarbene Applikationen sowie dunkle Radhausverkleidungen das Modell für leichtes Gelände. Hinzu kommen getönte Scheiben und Scout-Plaketten auf den vorderen Kotflügeln. Serienmäßig steht der Karoq-Scout auf 18-Zoll-Leichtmetallrädern in Anthrazit.Im Innenraum kommen Sitze mit neuen Bezügen, schwarz-braunen Kontrastnähten und vorn eingesticktem Scout-Schriftzug zum Einsatz. Holzapplikationen nehmen den rustikalen Außenlook auf. Serienmäßig sind ein Multifunktionslenkrad, Pedale mit Edelstahlapplikationen und ein LED-Paket mit Ambientebeleuchtung an Bord. Ein Benziner und zwei Diesel zwischen 150 und 190 PS sorgen für Vortrieb, auf die Straße kommt die Kraft per Siebengang-DSG oder Sechsgang-Schaltung. Der Preis für den Skoda Karoq Scout dürfte bei über 30.000 Euro liegen. Der Marktstart dürfte spätestens im Frühjahr 2019 sein.

Ausstattung: LTE und WLAN gegen Aufpreis

Auf der Aufpreisliste für den Skoda Karoq Scout steht unter anderem das digitale Cockpit , in dem der Fahrer einen Offroad-Modus einstellen kann. Auch ein LTE-Modul und ein WLAN-Hotspot kosten Aufpreis. Für die Heckklappe bietet Skoda verschiedene Konfigurationen an: Sie kann per Knopfdruck geöffnet und geschlossen werden, per leichtem Zug geschlossen oder per Fußbewegung geöffnet werden. Ebenfalls optional sind 19-Zoll-Räder, die wie die Serienversion in Anthrazit ausgeführt sind.

Motoren: Bis zu 190 PS