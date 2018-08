Skoda Karoq Sportline (2018): Alle Infos

Fahrer und Beifahrer nehmen auf Sportsitzen Platz, das Lenkrad ist mit perforiertem Leder bezogen.



Wie beim ersten SUV Kodiaq bringt Skoda auch den Karoq nach gut einem Jahr mit Sportline-Ausstattung. Um sich vom regulären Modell anzuheben, hat Skoda die Frontschürze leicht verändert und die Einstiegsbereiche zum Großteil in Wagenfarbe lackiert. Richtung Unterboden deutet ein schwarzer Streifen Beplankung an. Getönte Scheiben und eine schwarze Dachreling runden die leichten, sportlichen Anpassungen ab. Plaketten auf den vorderen Kotflügeln weisen den Karoq als Sportline-Modell aus. Serienmäßig steht das Kompakt-SUV auf schwarz lackierten 18-Zoll-Leichtmetallrädern.Nur für den Karoq Sportline bietet Skoda einen neuen Motor an. Der Zweiliter-Top-Benziner hat 190 PS – ansonsten stehen noch ein 1,5-Liter-Benziner mit 150 PS und der Zweiliter-Diesel mit 150 oder 190 PS zur Wahl. Die Präsentation findet auf dem Autosalon in Paris (4. bis 14. Oktober 2018) statt. Den Preis verrät Skoda noch nicht, AUTO BILD geht aber davon aus, dass er bei über 30.000 Euro liegen wird. Der Marktstart dürfte Ende 2018 oder Anfang 2019 sein.