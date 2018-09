E

s gibt endlich Erlkönigbilder der Coupé-Version des Kodiaq! Die die AUTO BILD-Fotografen haben die gut getarnten Autos auf einem Parkplatz abgelichtet. Die Fotos legen nah, dass das SUV , das auf den Namen Kodiaq GT hört, die Scheinwerfer des regulären Kodiaq erhält, und auch an der Front scheint es keine großen Änderungen zu geben. Die Kodiaq-GT-Erlkönige stehen auf recht kleinen Rädern, die in den Radkästen etwas verloren wirken. Bleibt zu hoffen, dass Skoda für die Serie größere Raddimensionen anbieten wird. Am Heck hebt sich das SUV deutlich durch die Coupéform vom regulären Modell ab und dürfte auch ausreichend Platz für die Passagiere bieten: Für den Kodiaq GT gibt es keine dritte Sitzreihe. Bei einer Länge von 4,6 Metern bietet der Fünfsitzer 680 Liter Kofferraum. Als Basis dient dem Kodiaq GT das VW Tiguan Coupé . Konkurrenten sind der Range Rover Evoque, der Mercedes GLC und der BMW X4. Inzwischen gilt es als sicher, dass der GT auch in Europa angeboten wird. Noch 2018 geht er in China für umgerechnet 28.000 Euro an den Start, zu uns kommt das Auto dann 2019.