Der optisch verschärfte Kodiaq RS könnte ungefähr so aussehen wie diese Illustration.

koda schickt das neue Sport-SUV Kodiaq RS schon vor seiner Präsentation auf die Nordschleife des Nürburgrings. Bei dem Rekordwagen handelt es sich um einen mit Tarnfolie überzogenen Prototypen. Rennfahrerin Sabine Schmitz möchte hinter dem Steuer zeigen, wie schnell der Kodiaq RS trotz seiner Größe auf der Rennstrecke ist. Das komplette Video der Rekordfahrt wird am 14. Juni veröffentlicht. Das zeigt allerdings lediglich die bekannte Leuchtsignatur des SUVs.Dafür hat der Autobauer bereits Details zum Motor verraten: Beim Kodiaq RS wird VWs Zweiliter-Biturbo-Diesel unter der Haube sitzen. Die Maschine kommt derzeit schon im Plattform-Bruder Tiguan zum Einsatz und leistet dort 240 PS sowie 500 Newtonmeter maximales Drehmoment.Genug, um den Tiguan in 6,5 Sekunden von 0 auf 100 zu beschleunigen. Äußerlich wird das SUV etwas verschärft, im Innenraum dürfte die typische, vorwiegend in Schwarz gehaltene RS-Ausstattung mit Sportsitzen, Sportlenkrad und passender Pedalerie zum Einsatz kommen. Der Preis könnte bei 46.000 Euro liegen. Die offizielle Premiere des Kodiaq RS findet auf dem Autosalon Paris (2. bis 14. Oktober 2018) statt.