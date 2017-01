Skoda Octavia Scout FL (2017): Vorstellung und Preis — 20.01.2017 Alle Infos zum gelifteten Octavia Scout Der Skoda Octavia Scout hat ein Facelift bekommen: Neu ist unter anderem die Kombination aus 150-PS-Diesel mit Allrad und DSG. Alle Infos!

Am Heck kommen die neuen LED-Rückleuchten zum Einsatz.

150-PS-Diesel jetzt mit Allrad und 7-Gang-DSG



er Skoda Octavia Scout bekommt das neue Vieraugen-Gesicht seines Bruders. Die rustikaler gestaltete SUV-Version des Combi hat künftig ebenfalls eine kräftiger ausgeformte Motorhaube, einen breiteren Kühlergrill, zusätzliche Scheinwerfer und LED-Technik sowohl an der Front als auch am Heck. In der modernisierten Version ist der Wald-und-Wiesen-Octavia ab sofort bestellbar.Die Preise starten bei 31.110 Euro für den 150 PS starken 2,0-Liter-TDI mit manuellem Sechsgang-Getriebe.Durch eine um drei Zentimeter erhöhte Bodenfreiheit, vergrößerte Böschungswinkel (vorne 16,6 Grad; hinten 14,5 Grad) sowie Unterfahrschutz vorn und hinten soll der Scout durch unwegsameres Gelände kommen als das Straßenmodell. Dabei helfen auch der Allradantrieb mit Lamellenkupplung sowie eine elektronische Differenzialsperre und ein Offroad-Modus, der für konstante Geschwindigkeit bei Bergabfahrten sorgt. Der Kofferraum ist wie gehabt 610 bis 1740 Liter groß.Wie gehabt liefert Skoda den Octavia Scout in drei Motorisierungen: als 1.8 TSI mit 180 PS, als 2.0 TDI mit 150 PS und als 2.0 TDI mit 184 PS. Neu ist die Kombination des 150-PS-TDI mit Allrad und Siebengang-DSG. Alle Motorisierungen sollen sparsamer sein als bisher. Überarbeitet hat Skoda auch das Infotainment, das in seiner größten Variante 9,3 Zoll groß ist und über WLAN und mobile Dienste per LTE verfügt. Bei den Assistenten sind ein Rangierassistent für Anhänger, Totwinkelwarner, Ausparkhelfer und ein verbesserter Frontassistent neu verfügbar.