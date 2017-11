Skoda Rapid: Gebrauchtwagen-Test — 23.11.2017 Mehr Auto braucht kein Mensch Seit 2012 schließt der Rapid die Lücke zwischen Fabia und Octavia. Gerade der Fünftürer findet dabei das richtige Maß.

Technische Daten: Skoda Rapid Spaceback 1.2 Active Motor Dreizylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 1198 cm³ Leistung 55 kW (75 PS) bei 5400/min Drehmoment 112 Nm bei 3750/min Höchstgeschwindigkeit 175 km/h 0–100 km/h 13,9 s Tank/Kraftstoff 55 l/Super Getriebe/Antrieb Fünfgang manuell/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4304/1706/1459 mm Kofferraumvolumen 415-1380 l Leergewicht/Zuladung 1124/535 kg

Kosten: Skoda Rapid Spaceback 1.2 Active Unterhalt Testverbrauch 6,7 l S/100 km CO2 159 g/km Inspektion 200-400 Euro Haftpflicht (15)* 502 Euro Teilkasko (18)* 103 Euro Vollkasko (17)* 439 Euro Kfz-Steuer (Euro 5) 108 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine (AT) 447 Euro Anlasser (AT) 389 Euro Wasserpumpe (AT) 160 Euro Zahnriemen entfällt, Kette Nachschalldämpfer 325 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 628 Euro Bremsscheiben und -klötze vorn 360 Euro * Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; ** Preise inklusive Arbeitslohn und 19 Prozent Umsatzsteuer

Autor: Malte Büttner

rinnern Sie sich noch an den Yugo Florida? Bis Anfang der 1990er-Jahre bewarb der kleine jugoslawische Hersteller sein kompaktes Schrägheck mit dem Slogan "Mehr Auto braucht kein Mensch". Das regt zumindest zum Nachdenken an. Okay, der Florida war eine Klapperkiste, die schnell wieder vom Markt verschwand. Aber die Idee vom familienfähigen Minimalauto lebt weiter – zum Beispiel im Skoda Rapid Bei Mobilex Automobile in Hamburg steht einin Corridarot, der an Kargheit kaum zu unterbieten ist. Die hinteren Fenster werden gekurbelt, die Außenspiegel manuell verstellt, den Innenraum dominiert kratzempfindliches Hartplastik, die Fernbedienung stammt aus dem Zubehör. Dafür sind mit Klimaanlage , CD-Radio, Servolenkung, Isofix-Haltern und ESP alle wirklichen Notwendigkeiten an Bord. Ein Dreizylinder-Sauger mit 75 PS bildet die Grundmotorisierung. Neu hat das Kassengestell mal knapp 15.000 Euro gekostet, nach dreieinhalb Jahren und 34.650 Kilometern werden noch 8490 Euro fällig. Klingt fair, zumal Problemehauptsächlich die teureren Rapid-Ausführungen betreffen. So sind die 2011 bis 2015 gebauten Diesel vom Abgasskandal betroffen. Die Doppelkupplungsgetriebe fallen immer wieder mit Ruckeln und frühzeitigem Ausfall ab 150.000 Kilometern auf. Schlägt es bei Lastwechseln im Vorderwagen, dürften die unterdimensionierten Motorlager verschlissen sein. Rumpelt es dagegen in der Lüftung, könnte der Motor der Umluftklappe aufgegeben haben.Die typischen Steuerkettenprobleme früher TSI-Motoren scheinen beimgrößtenteils überwunden zu sein, Schäden sind nur vereinzelt an frühen Modellen bekannt geworden. Deutlich häufiger und sichtbar ist dagegen Ölverlust – noch vor verschlissenen hinteren Bremsscheiben und falsch eingestellten Scheinwerfern der Hauptkritikpunkt der TÜV-Prüfer. Derfühlt sich vollwertig an, und der Verzicht auf Schnickschnack wirkt irgendwie beruhigend. Mehr Auto als diesenbraucht wirklich kein Mensch.