Skoda Rapid Spaceback: Test — 10.07.2017 Was kann der coolere Fabia? Technisch ein Fabia, lockt der Rapid Spaceback mit dem Format eines Golf und einem neuen, 110 PS starken Dreizylinder. Wir machen den Test.

Hinten lässt es sich im Rapid gut aushalten



Gewachsen: Technikspender Fabia überragt der Rapid mit 13 Zentimeter mehr Radstand – und mehr Platz.

Der kleine Motor sorgt für gute Fahrleistungen



Fast 200 km/h Spitze, in unter zehn Sekunden auf Tempo 100: Auch der 1.0 TSI reicht dem Rapid locker.

Fahrzeugdaten Skoda Modell Rapid Spaceback 1.0 TSI Motor Dreizylinder, Turbo Einbaulage vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Nockenwellenantrieb Zahnriemen Hubraum 999 cm³ kW (PS) bei 1/min 81 (110)/5000 Nm bei 1/min 200/2000 Vmax 198 km/h Getriebe Sechsgang manuell Antrieb Vorderradantrieb Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung 215/45 R 16 H Reifentyp Bridgestone Turanza ER 300 Radgröße 7 x 16" Abgas CO2 104 g/km Verbrauch* 5,4/4,0/4,5 l Testverbrauch Sportverbrauch** 7,7 l/100 km Testrunde*** 5,7 l/100 km Sparverbrauch**** 4,5 l/100 km Tankinhalt 55 l/Super Partikelfilter – Kältemittel R1234yf Vorbeifahrgeräusch k. A. Anhängelast gebr./ungebr. 1100/590 kg Kofferraumvolumen 415–1381 l Länge/Breite/Höhe 4304/1706–1940/1463 mm Grundpreis 16.930 Euro * innerorts/außerorts/gesamt auf 100 km (Herstellerangabe); ** 54 km Autobahn, davon 20 km Vollgas; *** Durchschnitt der 155-km-Testrunde von AUTO BILD; **** 101 km Stadt und Land mit wenig Gas

Messwerte Skoda Beschleunigung 0–50 km/h 3,2 s 0–100 km/h 9,8 s 0–130 16,8 s 0–160 km/h 29,7 s Elastizität 60–100 km/h 7,9/10,6 s (4./5. Gang) 80–120 km/h 11,6/15,3 s (5./6. Gang) Leergewicht/Zuladung 1185/460 kg Gewichtsverteilung v/h 59/41 % Wendekreis links/rechts 11,0/11,1 m Bremsweg aus 100 km/h kalt 36,0 m aus 100 km/h warm 36,6 m Innengeräusch bei 50 km/h 60 dB(A) bei 100 km/h 67 dB(A) bei 130 km/h 72 dB(A) Testverbrauch – CO2 5,7 l – 135 g/km Reichweite 960 km

Gerald Czajka Fazit Der Rapid Spaceback bemüht sich redlich, das Kleinwagenimage abzulegen. Das gelingt ihm teilweise, aber eben nicht in allen Bereichen. Wer den Spaceback wegen seiner Optik und seines Raumkonzepts mag, wird den Mehrpreis gegenüber dem Fabia Combi akzeptieren.

Autoren: Gerald Czajka, Mirko Menke

ieht ja blendend aus – mit dem aktuellen Facelift macht uns der Skoda Rapid schöne Augen. Für 600 Euro Aufpreis xenonhell, LED gibt es aber leider nur für Kennzeichenbeleuchtung und Tagfahrlicht . Also legt Skoda ein modernes Navi mit Onlinefunktionen sowie einen neuen Motor obendrauf – blinzel, zwinker, wie wär’s denn mit uns beiden? Langsam, bloß nicht blenden lassen.Der neue Einliter wirft zwar ordentliche 110 PS in die Waagschale, muss aber mit drei Zylindern auskommen. Und trotzdem startet der fünftürige Spaceback erst bei 16.930 Euro, beim Ambition stehen 19.330 Euro auf der Rechnung – deutlich mehr als beim technisch verwandten Fabia Combi 1.2 TSI Ambition ( Vierzylinder /110 PS) für 17 730 Euro. Ob der Rapid dennoch eine Sünde wert ist, klärt der Test. Gegenüber dem Technikspender Fabia rückt der Rapid seine Achsen um 13 Zentimeter weiter auseinander – entsprechend sitzen wir in Reihe zwei bequemer. Ansonsten bietet der Spaceback etwas weniger Kofferraum, ähnliche Qualität und einen minimal tiefer platzierten Navi-Monitor. Der misst beim System Amundsen für 1090 Euro immerhin 6,5 Zoll, liefert scharfe Karten und reagiert auf Berührung.Mobile Geräte lassen sich über Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink oder SmartGate koppeln (150 Euro) und übernehmen die Steuerung von Navi und Musik (80 Euro). Ja, der neue Dreizylinder wird bei flotter Fahrt knurriger als sein Vorgänger mit vier Töpfen. Aber die 110 PS ziehen den knapp 1,2 Tonnen leichten Spaceback fröhlich vorwärts und erlauben sich über das gesamte Drehzahlband keine Schwäche. Fast 200 km/h Spitze und unter zehn Sekunden auf Tempo 100, gleichzeitig unter sechs Liter Testverbrauch – das passt! Das gilt auch fürs Fahrverhalten. Sicher und agil enttäuscht der Tscheche selbst übermütige Fahrernaturen nicht, federt dabei ordentlich und stolpert nur über fiese Verwerfungen. Man könnte tatsächlich schwach werden.