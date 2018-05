Auch ein Prototyp der Kombiversion (Superb Combi) wurde bereits erwischt.

Der aktuelle Skoda Superb ist zwar erst seit zwei Jahren auf dem Markt, am Facelift wird aber bereits gearbeitet. Die AUTO BILD-Erlkönigjäger haben jetzt einen nahezu ungetarnten Prototyp der Limousine auf Testfahrt erwischt. Außer an den Lufteinlässen haben die Testingenieure keine Tarnfolie angebracht – vermutlich bekommt der Superb also eine nachgeschärfte Frontschürze. Die Front könnte insgesamt einige Anleihen bei der Studie Vision C nehmen, der große Kühlergrill könnte vom gewachsenen Selbstvertrauen der Tschechen zeugen. Dazu wird die Motorhaubekonturiert, die Stoßfänger werden verändert und markantere dreieckige Scheinwerfer installiert. Am Heck ist mit eher dezenten Veränderungen zu rechnen. Davor wurde bereits ein Prototyp des Kombis fotografiert, der jedoch deutlich stärker getarnt war. Neben den Modifikationen an der Außenhaut bekommt der Superb neue Ausstattungslinien, die sich vor allem im Cockpit bemerkbar machen. Vorgestellt wird der überarbeitete Superb noch 2018. Wahrscheinlich wird dann der Einstiegspreis bei der Limousine um knapp 1000 Euro auf 26.000 Euro steigen, der Superb Combi dürfte künftig ab 27.000 Euro zu haben sein.