Skoda Superb: Gebrauchtwagen-Test

Technische Daten: Skoda Superb 2.0 TDI Style Motor Vierzylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 1968 cm³ Leistung 110 kW (150 PS) bei 3500/min Drehmoment 340 Nm bei 1750/min Höchstgeschwindigkeit 218 km/h 0–100 km/h 8,9 s Tank/Kraftstoff 66 l/Diesel Getriebe/Antrieb Sechsgang manuell/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4861/1864/1468 mm Kofferraumvolumen 625-1760 l Leergewicht/Zuladung 1540/545 kg

ommerferien bedeuten bei aller Erholung auch immer Stress: Was darf mit in den Urlaub, was muss zu Hause bleiben? Unglaublich, wie das früher zu fünft im Käfer geklappt haben soll, denken Eltern und schreien spätestens bei der Geburt des zweiten Kindes nach einem Bus . Dabei ist der Familienfrieden viel komfortabler, vernünftiger und vor allem günstiger zu haben: im Skoda Superb . Die dritte Auflage des 2001 vorgestellten Tschechen­-Passat packt schon als Limousine 625 bis 1760 Liter Gepäck – mehr als die meisten Kombis. Dazu bietet er hinten Beinfreiheit im Stretch­-Limo-­Format. Kein Wunder also, dass der Fullsize­-Mittelklässler begehrt ist. Wenn auch hierzulande vorzugsweise als Kombi . Drei Jahre nach Markteinführung ist es Zeit für eine Zwischenbilanz. Die erstenIII mussten bereits das erste Mal zur Hauptuntersuchung und ein grüner 1.4 TSI, der bei AUTO BILD den Dauertest über 100.000 Kilometer absolviert, steht kurz vor dem Ziel. Macht sich der Einsatz bewährter VW ­-Großserientechnik bezahlt oder blitzt am Ende doch die Handschrift der strengen Kostenwächter durch?