Skoda Superb/VW Arteon: Test — 19.01.2018 Zwei ungleiche Brüder Gleiche Herkunft, 280 PS und Allrad: VW Arteon und Skoda Superb spielen Oberklasse. Aber jeder auf seine ganz eigene Art. Ein Vergleich.

K

Mit dem Arteon setzt VW auf den aktuellen Coupéstil



Elegant: VW schneidert der Golf-Plattform in Form des Arteon ein ziemlich hübsches Blechkleid.

Der Zweiliter-TSI steht dem Superb richtig gut



Unerwartet schnell: Mit dem 280 PS starken 2.0 TSI stürmt der Superb in 5,4 Sekunden auf Tempo 100.







An der Kasse langt VW noch kräftiger zu als Skoda



Gleiche Technik, unterschiedlicher Preis: Im Test-Trimm ist der Arteon über 6000 Euro teurer als der Superb.

Fahrzeugdaten Skoda VW Modell Superb 2.0 TSI 4x4 DSG Arteon 2.0 TSI 4Motion DSG Motor Vierzylinder, Turbo Vierzylinder, Turbo Einbaulage vorn quer vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 4 pro Zylinder/2 Nockenwellenantrieb Kette Kette Hubraum 1984 cm³ 1984 cm³ kW (PS) bei 1/min 206 (280)/5600 206 (280)/5600 Nm bei 1/min 350/1700 350/1700 Vmax 250 km/h 250 km/h Getriebe Sechsgang-Doppelkupplung Siebengang-Doppelkupplung Antrieb Allradantrieb Allradantrieb Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung 235/45 R 18 W 245/35 R 20 Y Reifentyp Continental SportContact 5 Pirelli PZero Radgröße 8 x 18" 8 x 20" Abgas CO2 159 g/km 164 g/km Verbrauch* 8,9/6,1/7,1 l 9,2/6,1/7,3 l Testverbrauch Sportverbrauch** 11,3 l/100 km 11,9 l/100 km Testrunde*** 8,8 l/100 km 9,0 l/100 km Sparverbrauch**** 7,3 l/100 km 7,3 l/100 km Tankinhalt 66 l/Super plus 66 l/Super plus Partikelfilter - - Kältemittel R1234yf R1234yf Vorbeifahrgeräusch 74 dB(A) 70 dB(A) Anhängelast gebremst/ungebremst 2200/750 kg 2200/750 kg Kofferraumvolumen 625–1760 l 563-1557 l Länge/Breite/Höhe 4861/1864–2031/1468 mm 4862/1871–2127/1450 mm Testwagenpreis 48.500 Euro 54.760 Euro * innerorts/außerorts/gesamt auf 100 km (Herstellerangabe); ** 54 km Autobahn, davon 20 km Vollgas; *** Durchschnitt der 155-km-Testrunde von AUTO BILD; **** 101 km Stadt und Land mit wenig Gas

Messwerte Skoda VW Beschleunigung 0–50 km/h 2,0 s 1,9 s 0–100 km/h 5,4 s 5,3 s 0–130 km/h 8,4 s 8,5 s 0–160 km/h 12,7 s 12,8 s 0–200 km/h 21,8 s 21,9 s Zwischenspurt 60–100 km/h 2,8 s 2,9 s 80–120 km/h 3,5 s 3,8 s Leergewicht/Zuladung 1680/550 kg 1700/540 kg Gewichtsverteilung vorn/hinten 55/45 % 57/43 % Wendekreis links/rechts 11,5/11,7 m 11,9/11,9 m Bremsweg aus 100 km/h kalt 36,3 m 36,0 m aus 100 km/h warm 35,4 m 35,1 m Innengeräusch bei 50 km/h 57 dB(A) 58 dB(A) bei 100 km/h 65 dB(A) 66 dB(A) bei 130 km/h 70 dB(A) 69 dB(A) Testverbrauch – CO2 8,8 l – 208 g/km 9,0 l – 213 g/km Reichweite 750 km 730 km

Dirk Branke Fazit Erstaunlich, was VW alles aus den Golf-Genen zaubert. Der grundanständige Superb ist mit diesem TSI schon fast ein Geheimtipp. Der Arteon ist gut gemacht, lässt sich die hübsche Fassade aber (zu) teuer bezahlen.

Autoren: Dirk Branke, Mirko Menke

lingt komisch, ist aber so: Arteon und Superb haben allen optischen Unterschieden zum Trotz die gleiche Basis. Die heißt Modularer Querbaukasten und ist die Technik des VW Golf. Wir haben die beiden ungleichen Brüder zum Vergleichstest gebeten, um die Frage zu beantworten, wer mehr aus der technischen Plattform rausholt.Den Arteon hat VW im aktuellen Coupéstil eingekleidet. Elegant, das muss man sagen. Eine eindrucksvolle Erscheinung mit breitem, chromblitzendem Grill, flachem Aufbau, muskulösem Hüftschwung und Feinheiten wie den rahmenlosen Scheiben. Anders der Skoda, der auf übertriebene Effekte verzichtet: eckiger geschnitten, aufrechter stehend, mit größeren Glasflächen. Und mit einem Heckscheibenwischer – für 90 Euro. Es sind zwei große Schiffe, angesichts der technischen Basis schon verblüffend. Mit einer Länge von jeweils 4,86 Metern kratzen beide fast an der Fünf-Meter-Marke, entsprechend fällt das Raumangebot aus: An Platz herrscht kein Mangel, besonders in den oberklasse-mäßig üppig geschnittenen Fonds lässt es sich herrlich herumfläzen. Die Ladeabteile schlucken gewaltige Mengen Gepäck, maximal 1557 Liter sind es beim VW, sogar 1760 beim Skoda. Und mit den großen Heckklappen sind beide bestens zu beladen.Unterschiede gibt es beim Einrichtungsstil. Im Arteon funkelt der Hochglanzlack und blitzt das Chrom nur so – VW hat das Passat-Cockpit fein eingekleidet. Der Superb ist weniger verspielt gebaut, geradliniger und betont praktisch. Skoda-typische Details wie die beiden Regenschirme in den Türen vorn sind sehr sympathisch. Richtig Freude macht auch der 2,0-Liter-TSI. Wobei der Reiz gerade beim Superb noch mal besonders groß ist. Niemand erwartet in dem von Haus aus braven Skoda ein 280-PS-Aggregat. Der Superb stürmt damit in 5,4 Sekunden von null auf 100 km/h, und er tut das souverän und nachdrücklich. Das Sechsgang-DSG ruckelt zwar wie stets etwas beim Anfahren, reagiert dann bei Betriebstemperatur aber geschmeidiger.Der VW hat einen Gang mehr zur Verfügung, das senkt das Drehzahlniveau, wobei beide Autos sowieso ausgesprochen leise unterwegs sind. Auch im Arteon tritt der TSI mit seinen 280 PS kraftvoll an, dreht locker und klingt angenehm sonor, nennenswerte Unterschiede zum Skoda gibt es bei den Fahrleistungen nicht.In beiden Autos gehört zum starken Benziner serienmäßig das adaptive Fahrwerk DCC, beim VW lässt es sich sogar in 15 Stufen verstellen. Der Test- Arteon stand auf 20-Zöllern – und fuhr geschmeidiger als der Skoda mit seinen 18-Zöllern. Sie haben dem VW-Fahrwerk einfach mehr Feinschliff spendiert, der Arteon liegt eine Spur ruhiger und federt verbindlicher als der Superb. Und die Preise? Der Skoda steht mit Testausstattung für 48.500 Euro beim Händler, inklusive großem Navi und der sehr reichhaltigen L&K-Ausstattung. Viel Geld? Der VW legt da ganz locker noch was drauf. Der Arteon kostet im Test-Trimm als R-Line, ebenfalls mit großem Navi, stolze 54.760 Euro. Wie gesagt, diese Brüder sind wirklich ziemlich ungleich.