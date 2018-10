Vorstellung: Plug-in-Hybrid als Designaussicht auf den Spaceback

245 PS Systemleistung, 70 Kilometer elektrische Reichweite

Unter der aufliegenden Haube arbeitet der bekannte 1,5-Liter-TSI mit 150 PS. Vor der Hinterachse sitzen die 13-kWh-Batterien für den Elektromotor mit 75 kW (102 PS). Unterm Strich macht das 245 PS Systemleistung, was für einen Topspeed von 210 km/h reichen soll. Der Sprint von 0-100 km/h soll in 7,1 Sekunden erledigt sein, die Kraftübertragung übernimmt ein DQ400e-Getriebe, das aus anderen Plug-in-Hybriden aus dem Konzern bekannt ist. Skoda verspricht zudem eine rein elektrische Reichweite von 70 Kilometern, der Co2-Ausstoß wird mit 33g/100km angegeben.

Vision RS gibt Ausblicke auf die Zukunft von Skoda RS, den nächsten Spaceback und mögliche Plug-in-Hybride von Skoda. Das bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass der nächste Spaceback sicher als RS und/oder als Hybrid kommt. Das erste serienreife Plug-in-Modell der Tschechen wird ab 2019 der Superb und das nächste RS-Modell ist der ebenfalls in Paris gezeigte Kodiaq RS.

Design: Beleuchteter Grill für den aggressiven Look

Auf Basis der MQB-Plattform hat Skoda den Vision RS aggressiv gestylt. Die Front wird vom beleuchteten Grill mit 15 Streben dominiert. Zusätzlich sind jeweils fünf Lamellen in die Scheinwerfer integriert, der Grill wird also indirekt weitergeführt. Für den sportlichen Look hat Skoda beim Showcar nicht an Carbon gespart. Die Umrandung des hexagonalen Grills, der Frontsplitter, die Seitenschweller und mehr sind aus matter Kohlefaser gefertigt. Sieht gut aus, wird es aber wohl in kein Serienfahrzeug der Tschechen schaffen. Ebenfalls noch nicht serienreif ist das beleuchtete Skoda-Logo aus Kristall.

Statt des Skoda-Logos prangt am Heck beim Vision RS ein schlichte Schriftzug – ein Feature, das in die Serie übernommen werden könnte. Am Heck darf das RS-typische durchgängige Reflektorband natürlich nicht fehlen. Beim Vision RS ist es allerdings kein Reflektor-, sondern ein Leuchtband. Chefdesigner Exterieur Karl Neuhold erklärt, dass sich ein selbstleuchtendes Band auf dieser Höhe allerdings nicht mit den vorgeschriebenen Gesetzen vereinbaren lässt – zumindest nicht in Kombination mit herkömmlichen Rückleuchten und auf die will Skoda nicht verzichten. Dafür kommt die Studie trotz Benzinmotor ohne sichtbare Auspuffrohre aus. Bei den normalen Skoda-Modellen wird ohnehin schon flächendeckend auf Endrohre verzichtet, das könnte irgendwann auch den RS-Modellen drohen. Das kann ich zwar nicht befürworten, aber lieber keine sichtbaren Auspuffrohre als diese schrecklichen Fake-Auspuffe.

20-Zöller im Reventón-Style für die Studie

Auffällig sind die für einen Kompakten riesigen 20-Zoll-Felgen mit großflächigen Carbon-Einsätzen im Lamborghini Reventón-Style. Laut Skoda sollen ähnliche Felgen durchaus eine Chance auf Großserienproduktion haben. Das deckt sich mit meinem ersten Eindruck, dass der Vision RS für eine Studie schon relativ seriennah wirkt. Ziehen wir Außenspiegel, Carbon-Anbauteile, Felgen und ein paar weitere Details ab, haben wir einen relativ klaren Ausblick auf das Design des nächsten Skoda Spaceback.

Innenraum: Vision RS mit veganem Innenraum

Alle Zeichen auf Sport! Der Innenraum des Vision RS ist extra sportlich gestylt – ein Hinweis auf das RS-Kürzel im Namen. Es dominieren schwarz und rot. Wohl eher nichts für die Serie sind die untenrum bauchigen und obenrum spartanischen Einzelsitze vorne und hinten. Ein cooles Feature sind die kleinen Tschechien-Flaggen und auch die perfekt eingearbeitete, dazu passende Dreifarbnaht auf den Sitzflächen – beides liebevolle Details zur Feier des 100. Jubiläums der Tschechen in 2018.

Die Sitze sind sehr sportlich designt und tragen Carbon-Inlays und RS-Schriftzüge. Die dominierenden Materialien im Innenraum sind Carbon und Alcantara. Auch das im Kodiaq RS vorgestellt Carbon-Leder findet im Vision RS Verwendung. Dabei handelt es sich um Ledernachbildung, denn die gesamte Studie ist "animal free" und somit vegan. Skurril: Die Fußmatten sind aus Ananasblättern. Das komplett neu designte Lenkrad ist mit Alcantara bezogen und hat eine rote 12-Uhr-Markierung. Viel interessanter ist aber, dass es einen mehr oder weniger konkreten Ausblick auf zukünftige Lenkräder geben soll. Statt eines mittigen Skoda-Zeichens, trägt es beispielsweise den Schriftzug, und auch die wenigen Knöpfe (inkl. Sport-Taste), sind komplett neu designt und erinnern an kein aktuelles Lenkrad.

Voll digitales Cockpit wie bei Audi

Das Lenkrad hat ein komplett neues Design, der Sportknopf erinnert an den Hyundai i30 N. Das Cockpit ist voll digital – daran führt im Jahr 2018 kein Weg mehr vorbei und in einer zukunftsweisenden Studie schon gar nicht. Auffällig ist, dass sowohl Instrumente als auch der mittige Bildschirm sehr übersichtlich designt sind und kein bisschen überladen wirken. Insgesamt wirkt der Innenraum sehr aufgeräumt, da wundert es auch nicht, dass die Klimaanlage über einen zweiten Touchscreen gesteuert wird – an dieser Stelle ein kurzer Gruß an Audi. Der Gangwahlhebel ist winzig und erinnert sofort an ältere AMG-Modelle wie den CLK 63 Black Series. Durch das riesige, durchgehende Glasdach wirkt der Innenraum zudem sehr luftig und angenehm geräumig – Probe sitzen war im Designcenter in Mlada Boleslav leider noch nicht erlaubt. So konnte ich leider auch nicht die Türschlaufen aus rotem Sicherheitsgurt-Material austesten – ein richtig cooles Detail, das es sonst nur bei Porsches GT-Modellen gibt.

Antrieb: Elektromotor mit 102 PS zur Unterstützung

Das Layout des Vision RS ist klassisch: Die Studie setzt auf einen seriennahen Plug-in-Hybrid, der aus dem bekannten 1,5-Liter-TSI (150 PS) und einem Elektromotor (102 PS) besteht. Die Gesamtleistung gibt Skoda mit 245 PS an. Genug, um den Kompakten in 7,1 Sekunden auf 100 km/h zu beschleunigen. Schluss soll erst bei 210 km/h sein. Besonders stolz sind die Tschechen auf die elektrische Reichweite von 70 Kilometern und pochen darauf, dass die Konkurrenz maximal 50 Kilometer rein elektrisch unterwegs ist. Die Kraftübertragung übernimmt ein DQ400e-Getriebe, das auch in anderen Plug-in-Hybriden aus dem Konzern eingesetzt wird. Das Layout des Vision RS ist klassisch: Motor vorne, Batterien vor der Hinterachse und Tank hinten.

Zehn elektrifizierte Modelle bis 2025