Skoda Vision RS (2018): Kompakt-Studie für Pariser Autosalon

N eue Skoda-Studie: Mit dem Vision RS wollen die Tschechen in Paris einen Ausblick auf ein neues Kompaktmodell geben. Welches Auto gemeint ist, verrät Skoda allerdings nicht. Anhand der Maße des Vision RS (L/B/H 4356/1810/1431 mm, Radstand 2650 mm) lässt sich der Kreis der Verdächtigen jedoch zuverlässig auf den kommenden Rapid Spaceback eingrenzen, der 2020 auf den Markt kommen dürfte.

Rein optisch macht die Studie ihrem Namenszusatz "RS" alle Ehre: Die erste Designskizze vom Skoda Vision RS zeigt den Kompakten mit einer sportlichen Schürze samt Carbon-Spoilerlippe, großen Felgen und einem tief kauernden Grill – ebenfalls aus Carbon . Der Aufbau des Vision RS ist flach, das Dach fällt nach hinten ab und mündet in einen großen Dachkantenspoiler. Wie schon bei der Genf-Studie Vision X hat der RS-Skoda kein Logo auf der Heckklappe, stattdessen trägt er den Schriftzug "Skoda" zwischen den Rückleuchten. Darunter nimmt ein Carbon-Diffusor in der Heckschürze die Frontgestaltung auf. Entscheidend hier: Der offenbar mittig in den Stoßfänger integrierte Auspuff . Das lässt zumindest vermuten, dass der Vision RS einen Verbrenner unter der Haube hat. Skoda schweigt zum Thema Motorisierung noch – AUTO BILD tippt auf einen kräftigen Hybridantrieb , um dem Label "RS" (sportliche Skoda-Modelle) gerecht zu werden.