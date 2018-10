Skoda Yeti: Gebrauchtwagen-Test

Über sein Design wurde Zeit seiner Bauzeit gestritten, aber nie über seine praktischen Qualitäten. Der ab 2009 gebaute Skoda Yeti hat unzählige Vergleichstests gewonnen. Zu Recht, denn in seiner Preis- und Größenklasse gab es kaum einen anderen Allradler, der so viele praktische Vorzüge aufwies. Er ist herrlich parkfreundlich mit seinen 4,23 Meter Länge und seinem Wendekreis von unter elf Metern. Und dank seiner Karosserieform mit hohem Heck und steiler Heckklappe bietet er trotz geringer Parkfläche verblüffend viel Innen- und Gepäckraum. Dazu kommt die hohe Variabilität durch seine Rücksitze, die sich nicht nur umklappen und längs verschieben lassen, sondern die man auch werkzeuglos ausbauen kann. Obendrauf hat er für diese Klasse hohe Anhängelasten: 1,8 Tonnen sind es bei den Allradversionen, für die bei den stärkeren Dieselmodellen zwei Tonnen, seit dem Facelift von 2013 sogar 2,1 Tonnen.

Die quer eingebauten Vierzylindermotoren stammen sämtlich von VW.

Ersatzteilkosten* Kotflügel vorn 240 Euro Scheinwerfer 285 Euro Bremsscheiben vo. (ein Satz) 143 Euro Bremsbeläge vorn (ein Satz) 86 Euro Schaltgetriebe (AT) 4730 Euro Motor ohne Anbauteile (AT) 4956 Euro Generator (AT) 632 Euro Anlasser (AT) 337 Euro Wasserpumpe (neu) 233-Euro-Paket Auspuff ohne Kat 1131 Euro *Preise inklusive Mehrwertsteuer am Beispiel eines Yeti 1.8 TSI 4x4 mit Schaltgetriebe, Baujahr 2012

Auch wenn es anderswo oftmals zu lesen war: Der Skoda Yeti ist technisch kein verkleinerter VW Tiguan, er basiert auf einer eigenen Plattform der tschechischen Volkswagen-Tochter, nutzt Baugruppen einer früheren Octavia-Generation und des verflossenen Vans Roomster. Trotzdem stecken imauch zahlreiche VW-Gleichteile: Motor , Getriebe, Allradantrieb , Elektrik, Elektronik – und deshalb finden sich auch typische VW-Problemzonen: Das betrifft besonders den Dieselmotor und die mit ihm verbundene Baustelle der Abgasrückführung. Typisch deshalb, weil auch hier die hohe Rate von zugeführtem Abgas zwar den Stickoxidausstoß des Motors verringern mag, zugleich aber auch zu einer inneren Verkokung des Ansaugtrakts führt. Der dort mit der Zeit abgelagerte Ruß blockiert dann irgendwann das Abgasrückführungsventil, was den Steuerrechner des Motors zu Leistungsreduzierung und Notprogramm veranlassen kann. Meist schleppt sich ein derart zugerußter TDI noch in die Werkstatt , aber nicht selten sind die betroffenen Besitzer in diesem Moment fernab der Heimat oder so erschrocken, dass sie ihrenlieber dem Abschleppdienst überlassen. Verhindern kann man das Verkoken offenbar nicht, schon gar nicht durch erzwungene Updates der Motorsoftware.