Skurrile Fehler an Smart, Ford GT und Co — 28.06.2017 Autos mit Macken Zum Ölstandmessen in die Werkstatt? Türen, die niemanden mehr rauslassen? AUTO BILD zeigt kuriose Konstruktionen aus dem Autobau!

Ölstand messen komplizierter als nötig



Kofferaum ausräumen, Schrauben lösen, Deckel entfernen – nur so geht Ölkontrolle beim Smart fortwo.

Türöffner reagieren auf Waschanlage



Zu Beginn liefen Besitzer eines Peugeot 1007 Gefahr, ihre Wagen unfreiwillig zu baden. Die Türen öffneten nicht nur beim Kontakt mit Fingern.

Autoren: Lars Hänsch-Petersen , Andreas May, Lars Busemann, Manfred Klangwald, Joachim Staat, Mirko Menke, Stefan Voswinkel, Jan Horn, Gerald Czajka, Berend Sanders, Olaf Itrich, Gunnar Heisch

leine Schwächen machen auch beim Menschen den Charakter aus – beim Auto sorgen sie allerdings für Kopfschütteln. AUTO BILD zeigt die krassesten Macken an Serienautos:Um beim aktuellen Smart fortwo oder seinem Bruder Renault Twingo den Ölstand zu messen, muss man:Erst dann kommt man an den Peilstab. Vorne ist es noch schlimmer. Will man das Wischwasser auffüllen, muss die Haube runter. Dabei keine Kratzer in den Lack der Stoßstange zu machen, erfordert Feingefühl, Übung oder am besten beides. Ähnlich unverständlich: Das "Discover Pro"-Navi im Golf VII Facelift hat keine Drehregler mehr, erwartet vom Fahrer anstatt dessen endloses Tippen, um die Lautstärke zu ändern. Aber es geht noch schlimmer.Parkplätze sollte man als Eigner eines Ford GT der Baureihe von 2004 tunlichst umfahren. Stehen Autos direkt neben dem 550 PS starken Ami , lassen sich die Türen nicht bis zum Anschlag öffnen – und das schicke Stück Dach am oberen Rand der Türen verhindert, dass Fahrer und Beifahrer aussteigen können. Der Peugeot 1007 zeigte kurz nach seiner Markteinführung 2005 um einiges offener: Die Griffe der elektrischen Schiebetüren des skurrilen Franzosen verfügen über Sensoren, die per Berührung mit den Fingern die Türen automatisch öffnen. Dummerweise reagierten diese Sensoren aber nicht nur auf Finger, sondern auch auf die Bürsten der Waschstraße. Noch mehr kuriose Fehler gefällig?