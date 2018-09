Das oben abgeschnittene Lenkrad dürfte der Studie vorbehalten bleiben.

Im Innenraum werden die grünen Akzente wieder aufgenommen, beispielsweise an den Seiten der Sitze und der Umrandung des Zentraldisplays. Nur der Studie vorbehalten sein, dürfte das das oben abgeschnittene Lenkrad. Auch die beiden kleinen Displays, die statt der Lüftungsdüsen auf dem Armaturenbrett angebracht sind, bleiben wahrscheinlich eine Spielerei der Designer. Dasselbe dürfte für die versenkbaren Türgriffe gelten. Die fast komplett verkleideten Felgen könnten es dagegen in ähnlicher Form in Serie schaffen – immerhin kommt es bei Elektrofahrzeugen darauf an, möglichst wenig Luftwiederstand zu haben.