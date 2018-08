Smart fortwo (Typ 453): Gebrauchtwagen-Test

as Nicken nervte gewaltig. Erst mit dem Ende 2014 lancierten Smart fortwo hatte die unnötige Gedenkpause beim Schalten endlich ein Ende. Im Zweisitzer mit dem Modellcode 453 haben Smart-Käufer erstmals die Wahl zwischen einer flüssig arbeitenden Fünfgang-Handschaltung und einem Sechsgang-Doppelkuppler. Das Twinamic genannte System arbeitet zackig, ruckfrei und kommt einer Erlösung gleich, wenn man die Jahre zuvor das sequenzielle Getriebe der Vorgänger ertragen musste. Dazu haben sich die Proportionen stark verändert. Augenscheinlich ist die enorme Verbreiterung, die den Mikro-Wagen nun noch kubischer wirken lässt. Die zehn zusätzlichen Zentimeter schaffen dafür nicht nur mehr Platz zwischen den Passagieren, sondern verbessern auch das Fahrverhalten dank der verbreiterten Spur.

Unser Modell ist mit Navi und Doppelkupplung gut ausgestattet. Neu kostet vieles extra, sogar das abschließbare Handschuhfach.

Technische Daten: Smart fortwo Cabrio Motor Dreizylinder/hinten quer Ventile/Nockenwellen 2/2 Hubraum 999 cm³ Leistung 52 kW (71 PS) bei 6000/min Drehmoment 91 Nm bei 2850/min Höchstgeschwindigkeit 151 km/h 0–100 km/h 15,5 s Tank/Kraftstoff 28-35 l/Super Getriebe/Antrieb Sechsgang-Doppelkupplung/Heck Länge/Breite/Höhe 2695/1663/1555 mm Kofferraumvolumen 260-340 l Leergewicht/Zuladung 975/230 kg

Davon abgesehen, bleibt der fortwo ein Ass in der City, parkt zur Not auch mal quer und wuselt sich dank Mini-Wendekreis (gemessene 7,20 Meter) wie kein Zweiter durch den innerstädtischen Verkehr . Auch längere Distanzen lassen sich bewältigen. Allerdings geht dem 71-PS-Sauger schnell die Puste aus: Nur 91 Newtonmeter, an Steigungen muss die Twinamic die Gänge lange ausdrehen, ein auf Dauer nerviges Klangbild. Viel souveräner und auch akustisch zurückhaltender arbeitet da der 90-PS-Turbo. Unvermeidlich ist dagegen das hoppelige Fahrverhalten, den winzigen Radstand spürt man auf der ersten Bodenwelle.