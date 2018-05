A

uch am Pfingstwochenende hat die Soko Autoposer in Hamburg für Ordnung gesorgt und illegale Protzkarren aus dem Verkehr gezogen. Bei Kontrollen im Stadtgebiet überprüften die Beamten insgesamt 42 auffällige Fahrzeuge und ahndeten dabei 20 Verkehrsverstöße. Besonders spektakulär: die Kontrolle eines Audi A6, der mit zu lautem Abgasgeräusch auf dem Gelände des Tankparks Moorfleet herumfuhr. Bei der Untersuchung fanden die Polizisten – neben einer getunten Auspuffanlage, einer unzulässigen Rad-Reifen-Kombination und einer Tieferlegung – einen Schlagstock in der Fahrertür und eine täuschend echt aussehende Schusswaffen-Kopie im Handschuhfach. Gegen den 24-jährigen Fahrer wurde umgehend ein Verfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern noch an.