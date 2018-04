Soko Autoposer: Fälle vom Wochenende

(ots/rh) Am Wochenende hatte die sogenannte Soko Autoposer in Hamburg wieder ordentlich zu tun. Offensichtlich waren zahlreiche Modelle von Mercedes unter den illegal getunten Fahrzeugen.Los geht's mit einem Mercedes-AMG S 63. Der Besatzung einer zivilen Streife der Kontrollgruppe Autoposer fiel der 525-PS-Benz auf, weil die Rad-Reifen-Kombination nicht zulässig war. Die Gummis ragten deutlich aus den Radkästen hervor. Der Sportwagen wurde zur Begutachtung durch einen Sachverständigen sichergestellt und zum Verwahrplatz gebracht. Gegen den 30-jährigen Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Ein Mercedes G 500 (296 PS) wurde von den Beamten dabei beobachtet, wie er eine Runde um den Wandsbeker Markt fuhr und bei jedem Anfahren unnötig stark beschleunigte. Dabei entstanden so laute Abgasgeräusche, dass Fußgänger zusammenzuckten und sich nach der "Gefahrenquelle" umsahen. Nachdem der 32-jährige Fahrer mit dem Geländewagen angehalten wurde, überprüften die Beamten das Auto auf seine Verkehrssicherheit . Ergebnis war eine unzulässige Rad-Reifen-Kombination in Verbindung mit Distanzringen. Bei einer Vergleichsmessung des eingetragenen Standgeräusches von 88 dB wurde außerdem ein Wert von 107 dB ermittelt – von Betriebserlaubnis keine Spur. Weiterfahrt und Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr wurden untersagt, die G-Klasse wure zur gutachterlichen Beweisführung und Dokumentation sichergestellt.