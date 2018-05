Online-Voting Soll die Polizei Autoposer aus dem Verkehr ziehen? Ja, die Autos sind gefährlich Nein, ich finde die cool Poser sind mir egal Zum Ergebnis

Die Soko Autoposer hat wieder zugeschlagen. In Hamburg stoppten die Beamten am 6. Mai 2018 gleich drei Poser und zogen sie umgehend aus dem Verkehr . Um 17:20 Uhr erwischte es zunächst einen Dodge Viper SRT 10, den die Polizei schon 200 Meter nach seinem Start an der Binnenalster anhielt. Beim 612 PS starken Supersportwagen waren schalldämpfende Elemente entfernt und längere Fächerkrümmer montiert worden. Das sorgte für ein Abgasgeräusch von der Lautstärke eines Presslufthammers (120 Dezibel) und war damit deutlich lauter als bei diesem Auto erlaubt (90 dB). Konsequenz: Die Viper verlor ihre Betriebserlaubnis und wurde vorerst sichergestellt.