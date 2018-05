m vergangenen Wochenende hatte die Hamburger Soko Autoposer wieder alle Hände voll zu tun. Ingesamt wurden 41 auffällige Fahrzeuge kontrolliert und 40 Verstöße geahndet. Unrühmlicher Höhepunkt war ein Smart-Fahrer, der den Beamten auf der Prachtstraße Jungfernstieg ins Auge fiel und am Gänsemarkt ins Netz ging. Der 29-Jährige stand nicht nur unter dem Einfluss von Marihuana, er hatte keinen Führerschein , nie einen besessen. Ein Mercedes-AMG GT S fiel wegen seiner abgedunkelten Rückleuchten auf. Als die Beamten das Fahrzeug überprüften, fanden sie das unerlaubt auf der Frontscheibe klebende vordere Kennzeichen. Für das Bodykit und die Spurverbreiterung des schnellen Mercedes konnte der 34-jährige Eigner keine Zulässigkeitsnachweise vorlegen.

Der Ferrari 458 eines 33-Jährigen erregte durch sein lautes Auspuffgeräusch die Aufmerksamkeit der Polizisten. Der Fahrer räumte eine manuelle Steuerung der Auspuffklappen ein. Zur Begutachtung durch einen Sachverständigen wurde das Fahrzeug sichergestellt, so die Polizei Hamburg. Am BMW 135i Cabriolet einer 42-jährigen Poserin stellte die Soko ein eingeschweißtes Rohr anstelle des Endschalldämpfers fest. Auch dieses Fahrzeug stellten die Polizisten zwecks Begutachtung sicher. Gleiches Schicksal für den Ford Focus ST eines 27-Jährigen, der an einer Tankstelle auffiel. Die Folien auf den Rückleuchten konnte der Fahrer zwar vor Ort entfernen. Um die Auspuffanlage genau zu überprüfen, nahmen die Beamten das Fahrzeug trotzdem mit. Das taten sie auch mit dem Mercedes CLS 350 eines 28-Jährigen.