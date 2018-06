Über eine längere Strecke verfolgte die Polizei einen viel zu schnellen BMW M4. Das 450-PS-Auto fuhr laut und deutlich zu schnell in den Wallringtunnel ein, wechselte sprunghaft zwischen drei Fahrspuren hin und her. Nachdem der Fahrer weitere Verstöße begangen hatte, raste er mit über 130 km/h auf die BAB 252 Richtung Süden, wo Tempo 60 herrscht. Die Beamten hatten Mühe, dem Raser zu folgen, stellten ihn schließlich an der Anschlussstelle Hamburg-Wilhelmsburg. Dem 38-jährigen Fahrer wurde noch vor Ort der Führerschein abgenommen, ihm drohen drei Monate Fahrverbot , zwei Punkte in Flensburg und eine Geldbuße in Höhe von 1200 Euro.