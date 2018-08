E

in illegales Straßenrennen mitten in Hamburg zog die Aufmerksamkeit der Soko Autoposer auf sich. Die Akteure: ein Golf 7 und ein Smart fortwo Brabus . Der VW war den Beamten am vergangenen Wochenende aufgefallen, als er mit etwa 100 km/h die Wandsbeker Chaussee entlang fuhr, dabei mit schnellen Fahrstreifenwechseln Fußgängern auswich, die die Straße überquerten, und die er zuvor mit der Lichthupe behelligt hatte. An einer roten Ampel rückte ein Brabus-Smart neben dem Golf auf, die Fahrer nahmen Blickkontakt auf. Mit dem Umschalten auf Grün beschleunigten beide Fahrzeuge bis auf über 120 km/h, erlaubt war Tempo 50. Die Polizisten konnten den Golf nach kurzer Zeit stoppen, der 109 PS starke Smart entkam. Der gefasste VW-Fahrer musste seinen Führerschein abgeben, daraufhin beleidigte er die Beamten. Dem 23-Jährigen werden die Teilnahme an einem verbotenen Straßenrennen sowie Beleidigung vorgeworfen. Er durfte den Golf 7, einen Mietwagen , nicht zum Vermieter zurückbringen, das musste jemand anderes übernehmen.