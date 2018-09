D

er aktuellste Fall der Hamburger Kontrollgruppe Autoposer war ein ganz besonderer Fang: der "911er-Killer". So bezeichnete ihn jedenfalls sein Besitzer, ein 70-Jähriger aus Hamburg. Hinter dem bedrohlichen Spitznamen steckt ein weißer 1er-BMW, in den der Mann zahlreiche Rennwagenteile verbaut hatte. Zudem war das 340-PS-Fahrzeug massiv tiefer gelegt worden – so tief, dass die Reifen an den Radkästen schleiften. Soko-Leiter Tobias Hänsch, dessen Einheit den 1er am 26. September 2018 bei einer Kontrolle aus dem Verkehr zog, nannte den Renn-BMW eine "Rakete". Eine, die allerdings nicht verkehrstauglich ist. Bei hohen Geschwindigkeiten könne "einem der Reifen um die Ohren fliegen". Der Wagen wurde wegen diverser illegaler Veränderungen sichergestellt. Der 70-Jährige muss bis auf Weiteres auf seinen "911er-Killer" verzichten.