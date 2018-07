Soko Autoposer: neuer Fall aus Hamburg

Online-Voting Soll die Polizei Autoposer aus dem Verkehr ziehen? Ja, die Autos sind gefährlich Nein, ich finde die cool Poser sind mir egal Zum Ergebnis

Spektakulärer Zugriff in Hamburg: Am vergangenen Wochenende stoppten Beamte der Soko Autoposer zwei Autofahrer, die sich ein Rennen mit weit überhöhter Geschwindigkeit geliefert hatten – mitten in der Stadt! Einer der Fahrer war ein 19-jähriger Führerscheinneuling, der sich auch noch durch aggressives und einsichtiges Verhalten hervortat. Zivilpolizisten waren auf seinen getunten BMW 335i und einen Mercedes-AMG GT aufmerksam geworden, als beide nach einer roten Ampelphase losschossen, die Gänge ausdrehten und auf über 150 km/h beschleunigten. Die Beamten verfolgten die Raser in einem sogenannten ProViDa-Fahrzeug (mobiles Tempo-Messgerät). Als die Polizisten die Beschlagnahme der beiden Fahrzeuge ankündigten, kehrte der 19-Jährige zu seinem 420-PS-BMW zurück und versuchte, damit zu flüchten. Doch es blieb nur beim Versuch, denn der Teenie-Poser wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen.