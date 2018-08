E

in besonders protziges Polizeiauto erregte an der Flughafenstraße in Hamburg die Aufmerksamkeit der Soko Autoposer. Der Chevrolet Lumina im authentischen US-Sheriff-Look machte so viel Lärm, dass ihn ein Kontrollteam stoppte und auf unzulässige Umbauten überprüfte. Tatsächlich entdeckten die Beamten bei der Kontrolle den Grund für das laute Röhren: Die Endtöpfe der Auspuffanlage waren entfernt worden, der Chevy damit 21 Dezibel lauter als erlaubt (103 statt 82 dB). Ebenfalls illegal: die funktionstüchtige Blaulichtanlage auf dem Dach sowie der Suchscheinwerfer im Wageninnern. Beides ist in Zivil-Fahrzeugen verboten.