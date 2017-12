Soko Autoposer/Rennen: Kommentar — 18.12.2017 Tuning-Soko: Ja oder nein? Mit Sonderkommissionen geht die Polizei gegen illegale Straßenrennen und Tuningsünder vor. Ist das der richtige Ansatz? Pro und Kontra!

Jan Götzes Meinung: "Mehr Fachwissen und Feingefühl"



AUTO BILD-Redakteur Jan Götze meint: "Nicht jeder Tuner nimmt an illegalen Rennen teil."

Katharina Berndts Meinung: "Die StVO gilt für alle"



AUTO BILD-Redakteurin Katharina Berndt findet: "Diese Soko ist keine Schikane für Tuner."

Autoren: Jan Götze, Katharina Berndt

ie "Soko Autoposer" und "Soko Rennen" sind momentan schwer beschäftigt. Die Sonderkommissionen der Polizei sollen Straßenrennen verhindern und die Tuning-Szene aufmischen. Ist das der richtige Ansatz?Dass bei illegalen Straßenrennen ab sofort härter durchgegriffen wird, ist völlig richtig. Hier geht es um Menschenleben. Verkappte Rennfahrer haben in den Innenstädten nichts verloren. Gleichzeitig ist das Auftreten der angeblich speziell ausgebildeten Beamten: Da wird die Lautstärke des Auspuffs mit dem Smartphone gemessen, es werden serienmäßige Autos aus dem Verkehr gezogen, und jedes schnelle Anfahren als Straßenrennen abgetan. Generell gilt:. Genauso wenig ist jedes laute Auto getunt – es gibt auch. Aktuell habe ich das Gefühl, dass die neugegründeten Sokosverzeichnen wollen. Dabei werden hauptsächlich die kleinen "Fische" erwischt, während die eigentlichen Straßenrennen weiterhin stattfinden. Ich kann beide Seiten verstehen: Die Tuner dürfen sich nicht bei der Polizei beschweren, sondern bei den Idioten, die in Berlin und Köln Menschenleben auf dem Gewissen haben. Von den Beamten der Sokos wünsche ich mir mehr Fachwissen und Feingefühl.Die Polizei hat die Sokos nicht aus Spaß eingerichtet: Wegen illegaler StraßenrennenDie Straßenverkehrsordnung gilt für alle, niemand hat das Recht, sich darüber hinwegzusetzen. Neben Raserei geht es auch um. Natürlich mag ich den Sound einiger Autos, aber wenn ich im Sommer nicht mehr bei offenem Fenster schlafen kann, weil irgendwelche Halbstarken mit kaputtem Auspuff vor dem Haus langheizen, dann geht das zu weit. Ich muss zugeben, die Beamten bekleckern sich bisher nicht gerade mit Ruhm – gerade in TV-Dokus über ihre Arbeit. Da werden Autos falsch benannt oder Serienversionen von der Straße gezogen. Aber ich bin mir sicher, dass diese Ausrutscher mit der Zeit verschwinden werden., die durch Erfahrung und Weiterbildung verschwinden. Diese Soko istfür Tuner, sondern sortiert nur gefährliche Selbstdarsteller aus, deren Benehmen der ganzen Szene schadet.