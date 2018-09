D

ie Soko Autoposer der Hamburger Polizei geht künftig gezielt gegen lärmende Motorradfahrer vor. "Demnächst werden wir uns verstärkt um laute Motorräder kümmern", sagte der Leiter der Kontrollgruppe, Tobias Hänsch, am 27. September 2018 bei einer Infoveranstaltung. Die Beamten präsentierten zwei bereits sichergestellte Zweiräder. Eine wenige Tage zuvor beschlagnahmte Harley-Davidson mit Beiwagen war viermal so laut wie erlaubt. An dem Motorrad waren viele Teile ungenehmigt verändert worden. Auch eine Kawasaki fiel der Soko auf. Sie war 120 Dezibel laut, was in etwa dem Lärm eines startenden Düsenjets entspricht.