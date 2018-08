Die Komplettlösung von Bauknecht für fleckenlos saubere und trockene Wäsche

Die clevere Lösung für wenig Platz und viel Anspruch – die neuen Bauknecht Waschtrockner vereinen sämtliche Vorteile einer Waschmaschine mit denen eines Trockners in einem Gerät. Eine effiziente und schnelle Reinigung in Kombination mit schonenden Trockenfunktionen machen die neuen Waschtrockner von Bauknecht zum rundum entlastenden Gesamtpaket. Weitere Arbeitsschritte, wie das Aufhängen oder Umladen von Wäsche, sind ab sofort nicht mehr nötig – sie wird nach Programmende sauber und trocken entnommen. Das erleichtert nicht nur die tägliche Wäsche, sondern spart zusätzlich Platz. Die Waschtrockner überzeugen zusätzlich durch ihre effiziente Reinigung und dem innovativen Antiflecken 100 Programm.Viele Verbraucher vermeiden beim Waschen und Trocknen hohe Temperaturen, um Fasern und Farben zu schonen und den Energieverbrauch zu verringern. Um gleichzeitig trotzdem ein gutes Waschergebnis zu erzielen, werden Flecken oft vorbehandelt, da mit einer niedrigen Waschtemperatur auch reduzierte Waschleistungen erwartet werden. Mit der neuen Waschtrockner-Serie von Bauknecht sind Flecken auf Ihrer Lieblingskleidung auch bei niedrigen Waschtemperaturen ab sofort kein Problem mehr: Der Waschtrockner entfernt dank dem innovativen Programm Antiflecken 100 über 100 verschiedene Arten von Verschmutzungen schon bei 40°C – und das ganz ohne Vorbehandlung.*Doch der moderne und schnelle Lebensstil verlangt auch nach kurzen Waschzeiten. Wenn die Zeit drängt nimmt es der Schnellwaschgang Antiflecken 45 Min. problemlos mit bis zu 30 verschiedenen Flecken in nur 45 Minuten auf – effektive und kraftvolle Fleckenentfernung, ebenfalls bereits bei schonenden 40°C und ohne Vorbehandlung.*Der Waschgang Mix Waschen & Trocknen 40°C ist speziell für Ihre tägliche Wäsche entwickelt – er ermöglicht kombiniertes Waschen und Trocknen mit einem tadellosen Reinigungsergebnis schon bei 40°C. Die Wirkung der Digital Motion-Technologie und der Mengenautomatik EcoTech entfernt sanft die häufigsten Flecken, entspannt die Fasern und reduziert die Faltenbildung. Gleichzeitig wird eine vollkommen gleichmäßige Trocknung gewährleistet.Mit dem speziellen Waschprogramm Hemden Waschen & Trocknen 40°C kommen Hemden und T-Shirts fast knitterfrei aus der Maschine. Sanfte Trommelbewegungen während der Wasch- und Trockenphase sowie die Zugabe von Dampf sorgen für deutlich weniger Knitterfalten. Hemden und Co. können mühelos und in kürzester Zeit gebügelt werden, denn der Zeitaufwand für das Bügeln mit diesem Programm wird um bis zu 30% reduziert.**Und sollte die fertige Wäsche mal länger liegen bleiben, kann das Programm Vorbügeln unmittelbar vor dem Bügeln mit einer max. Beladung von 2kg verwendet werden, um mit Hilfe von Dampf die Knitterfalten der Wäschestücke zu minimieren und das Bügeln zu erleichtern.Der neue Waschtrockner von Bauknecht verbindet bestätigte Leistung mit hochwertiger Verarbeitung und modernem Design. Dank einer glasklaren LCD-Anzeige, einer innovativen Kennzeichnung der Waschprogramme und eines praktischen Drehknopfs, bieten die Waschtrockner ein Design, das nicht nur gut aussieht, sondern auch angenehm zu bedienen ist. Mit einer Energieeffizienzklasse A schonen die Waschtrockner nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt.* Bei Baumwolle erzielte Ergebnisse** Gegenüber dem Baumwoll Programm