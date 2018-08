Der Deco M9 Plus ist ein intelligentes Mesh-Netzwerk, das im gesamten Haus für eine stabile und unterbrechungsfreie WLAN-Abdeckung sorgt.

Mit dem Boom von Smart-Home-Geräten und Streamingdiensten wie Spotify oder Netflix ist ein stabiles WLAN-Netzwerk wichtiger denn je. Doch oftmals will das nicht recht klappen mit einer stabilen Abdeckung bis in den letzten Winkel der Wohnung oder dem heimischen Obergeschoß.Während Papa also am Freitagabend im Wohnzimmer den aktuellen Bundesligaspieltag streamt, kann die Tochter im Obergeschoß nach Herzenslust Youtube durchstöbern, die Mama ihre Lieblingsserie auf dem Zweit-TV schauen und der Sohn online mit den Kumpels zocken.