Sommerreifen-Test 2018: 265/60 R 18 — 07.03.2018 Im Vergleich: Sommerreifen für SUVs AUTO BILD hat acht Sommerreifen für große SUVs und Geländewagen auf trockener Straße, bei Nässe und im Gelände getestet.

# Getesteter Reifen* Testurteil 1. Continental

SportContact 5 SUV 110 V vorbildlich (2/2+/2+)** 1. Hankook

Ventus ST 110 V vorbildlich (1-/2+/2-) 3. Goodyear

Efficient Grip SUV 110 V vorbildlich (2/2/2) 4. Pirelli

Scorpion Verde 110 H befriedigend (2/2/2+) 5. Kumho

Crugen HP91 110 V befriedigend (2/2/2) 6. Toyo

Proxes T1 Sport SUV 110 V befriedigend (2-/3+/2) 7. Apollo

Apterra HT2 110 H bedingt empfehlenswert (2-/3+/3) 8. Goodride

SU 318 H/T 114 V nicht empfehlenswert (2/5+/3+) *Sortiert nach Testergebnis; bei gleicher Testnote in alphabetischer Reihenfolge. **Durchschnittsnoten in den Kapiteln Gelände, Nässe und Trockenheit

Dierk Möller Fazit Auch nach vielen Jahren ist unser jährlicher Sommerreifentest immer noch für Überraschungen gut. Dieses Mal beeindruckt uns das tolle Abschneiden des ungewöhnlich profilierten Hankook aus Südkorea. Bestürzend dagegen, dass aus China immer noch derart katastrophal schlechte Reifen kommen können wie der Goodride.



Autoren: Dierk Möller, Henning Klipp

ier im Süden der Vereinigten Staaten ist der Sommer schon da. Während sich bei uns zu Hause im fernen Mitteleuropa noch winterliche Kältetage und frühlingshafte Sonnenstunden abwechseln, herrscht hier im US-Bundesstaat Texas schon T-Shirt-Wetter. Eine sanfte Brise aus dem Süden und milde Temperaturen um die 20 Grad heben auch bei uns Testern die Laune. Urlaubsstimmung kommt dennoch nicht auf – angesichts von mehreren Stapeln Testräder, die nach und nach auf den Allradfahrzeugen montiert werden müssen. Anschließend den Reifendruck prüfen, die Messinstrumente justieren, die Aufzeichnung starten – und dann kann's losgehen.Interessante Kandidaten unter den Reifen finden sich auch in unserem diesjährigen Test. Sündhaft teure Markenreifen von Continental und Goodyear mit Preisen von rund 700 Euro pro Satz treten an gegen nur halb so teure Billigfabrikate aus Fernost wie dem Goodride von Hangzhou Zhongce, dem wohl größten Reifenhersteller Chinas. Interessant ist auch der; das ist ein indischer Reifenbäcker, der ursprünglich nur den heimischen Motorradmarkt beliefert hat und seit knapp acht Jahren offiziell auch in Europa seine Reifen verkauft – inzwischen auch für SUV . Der Preis für einen Satzist mit 560 Euro nicht ganz so heiß wie der von China-Reifen, dafür fallen die Testergebnisse des indischen Fabrikats wesentlich besser aus. Denn während für den chinesischen Goodride im Fazit nur der letzte Platz und die Note "Nicht empfehlenswert" bleiben, erreicht der indischeimmerhin den vorletzten Rang und die Note "Bedingt empfehlenswert".Der große Unterschied: Der China-Reifen fährt auf trockener Fahrbahn unbefriedigend und bei Nässe schlicht katastrophal. Liebe Entwickler bei Hangzhou Zhongce im ostchinesischen Hangzhou: So geht das nicht. Man kann einfach keinen Reifen verkaufen, dessen Haftung sich bei einsetzendem Regen derart stark reduziert. Gut, man kann schon, aber man sollte nicht. 72,3 Meter Bremsweg aus Tempo 100 – das sind über 20 (!) Meter mehr als der in dieser Disziplin siegreiche Pirelli braucht. Da bleibt für den China-Reifen nur die Note 6. Das haben die Inder besser hinbekommen. Besser, aber nicht gut. Der-bereifte Testwagen kommt immerhin neun Meter früher zum Stehen als zuvor auf dem Goodride. Das reicht zumindest für die Note 4 minus. Kein Ruhmesblatt, aber immerhin keine Katastrophe. Vielleicht liegt das wesentlich bessere Abschneiden desauch daran, dass sich die Inder im Jahre 2009 europäisches Know-how durch den Aufkauf des niederländischen Reifenherstellers Vredestein ins Land geholt haben. Wirklich verblüffend gut ist derim Aquaplaningtest. Hier erreicht er die Note "Sehr gut", weil er die höchste Geschwindigkeit erreicht, bevor auch er aufschwimmt.Besonders erwähnenswert ist auch der Hankook. Die in Europa mittlerweile etablierte Marke aus Südkorea schickt mit dem Ventus ST einen Reifen in den Test, der ein besonderes Profilbild zeigt: Während alle anderen Kandidaten die für Sommerreifen üblichen Längsrillen und nur kurze, leicht schräg angeordnete Querrillen haben, macht der Hankook alles anders: Ausgeprägte Längsrillen wie bei der Konkurrenz gibt es bei ihm praktisch gar nicht. Stattdessen ein deutlich V-förmiges Profilbild, das man sonst eher bei Ganzjahresreifen oder gar Winterreifen findet. Das wirkt mutig, doch der Mut hat sich ausgezahlt. Denn der Hankook schafft es mit seinem ungewöhnlichen Profilbild auf Platz 1, zusammen mit dem Continental. Zwar erreicht der Hankook auf trockener Fahrbahn nicht ganz so gute Messwerte wie der Continental, doch gleicht der Koreaner dies im Gelände wieder aus. Hier zeigt das ungewöhnliche V-Profil seine Traktionsstärke, vor allem auf feuchtem Gras, wo der Hankook die mit Abstand besten Ergebnisse zustandebringt.Neben den Testsiegern von Continental und Hankook darf sich auch der Goodyear mit dem Prädikat "Vorbildlich" schmücken. Er landet auf dem dritten Platz und hätte mit den beiden Testsiegern problemlos auf gleichem Rang stehen können, wenn er im Test auf schlammigem Boden nicht auf den letzten Platz abgerutscht wäre.