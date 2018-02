Sommerreifen-Test 2018: 195/65 R 15 — 21.02.2018 Über 50 Sommerreifen im Vergleich Der erste große Sommerreifen-Test der Saison 2018 mit 51 Reifen im Format für die Kompakt- und Mittelklasse (195/65 R 15 91 V). Im Bremstest auf nasser Piste fallen mehrere Reifen mit gefährlich langen Bremswegen auf.

N

Reifen-Finder Finden Sie günstige Markenreifen! Ein Service von Reifenmaße 4.50 5.20 7.50 9.50 10.5 27 30 31 32 33 35 37 38 40 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 250 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345 355 9 10 11 12 13 14 15 25 30 31 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 82 85 90 95 R10 R12 R13 R14 R15 R15C R16 R16C R16.5 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R26 R115 Reifentyp Sommerreifen Ganzjahresreifen Winterreifen Geschwindigkeitsindex Alle J bis 100 km/h K bis 110 km/h L bis 120 km/h M bis 130 km/h N bis 140 km/h P bis 150 km/h Q bis 160 km/h R bis 170 km/h S, T bis 190 km/h H bis 210 km/h V bis 240 km/h W, Y , ZR über 240 km/h

Auch die Wirtschaftlichkeit steht auf dem Prüfstand

Der vollständige Testbericht mit den Ergebnissen aus dem Finale inklusive Wirtschaftlichkeitsprüfung erscheint in AUTO BILD 10/2018 (ab 9. März erhältlich). # Getesteter Reifen Bremswege* 1. Hankook

Ventus Prime³ Nass: 35,2

Trocken: 34,5

Gesamtstrecke: 69,7 2. Bridgestone

Turanza T005 Nass: 34,3

Trocken: 35,7

Gesamtstrecke: 70,0 3. Firestone

Roadhawk Nass: 36,5

Trocken: 35,2

Gesamtstrecke: 71,7 4. Pirelli

Cinturato P1 Verde Nass: 36,0

Trocken: 36,2

Gesamtstrecke: 72,2 5. Continental

PremiumContact 5 Nass: 36,0

Trocken: 36,4

Gesamtstrecke: 72,4 6. Falken

Ziex ZE310 Nass: 35,9

Trocken: 36,7

Gesamtstrecke: 72,6 7. Uniroyal

RainExpert 3 Nass: 34,5

Trocken: 38,7

Gesamtstrecke: 73,2 8. Dunlop

Sport BluResponse Nass: 37,3

Trocken: 36,0

Gesamtstrecke: 73,3 9. Maxxis

Premitra HP5 Nass: 38,1

Trocken: 35,6

Gesamtstrecke: 73,7 10. Vredestein

Sportrac 5 Nass: 37,0

Trocken: 36,8

Gesamtstrecke: 73,8 11. Goodyear

EfficientGrip Performance Nass: 37,6

Trocken: 37,5

Gesamtstrecke: 75,1 12. Infinity

Ecosis Nass: 37,0

Trocken: 38,1

Gesamtstrecke: 75,1 13. Cooper

Zeon CS8 Nass: 37,5

Trocken: 37,7

Gesamtstrecke: 75,2 14. Nokian

Line Nass: 38,0

Trocken: 37,5

Gesamtstrecke: 75,5 15. Michelin

Energy Saver+ Nass: 38,7

Trocken: 37,5

Gesamtstrecke: 76,2 16. Avon

ZV7 Nass: 38,2

Trocken: 38,3

Gesamtstrecke: 76,5 17. Fulda

EcoControl HP Nass: 39,6

Trocken: 37,0

Gesamtstrecke: 76,6 18. Kleber

Dynaxer HP 3 Nass: 37,7

Trocken: 39,2

Gesamtstrecke: 76,9 19. Giti

Synergy E1 Nass: 39,2

Trocken: 37,9

Gesamtstrecke: 77,1 20. BF Goodrich

g-Grip Nass: 39,1

Trocken: 38,3

Gesamtstrecke: 77,4 *Bremsweg nass aus Tempo 80, Bremsweg trocken aus Tempo 100 (in Metern). Bei gleichem Gesamtwert in alphabetischer Reihenfolge. Im Test: Rund 50 Sommerreifen im Format 195/65 R 15 zur Galerie

och sind Sie mit Winterreifen sicher unterwegs. Doch entsprechend der Regel "Von O bis O" – von Ostern bis Oktober – wird es im April Zeit, wieder auf Sommerreifen zu wechseln. AUTO BILD hat bereits für Sie getestet: 51 Sommerreifen im Format 195/65 R 15 (91 V). In der ersten Testrunde werden alle Reifen einem Bremstest unterzogen: auf trockener Piste aus Tempo 100 und auf Nässe aus Tempo 80. Nur die 20 besten Reifen aus der Vorrunde kommen ins Finale.Dort werden die Reifen noch einmal auf Herz und Nieren getestet: Wie groß sind die Aquaplaning-Sicherheitsreserven, wie ist das Handling auf der Strecke, welche Geräuschentwicklung wird gemessen? In insgesamt rund elf Disziplinen müssen die Reifen ihre Qualität unter Beweis stellen.Seit einigen Jahren unterzieht AUTO BILD die Reifen auch einer Wirtschaftlichkeitsprüfung, in der Rollwiderstand (Kraftstoffverbrauch), zu erwartende Laufleistung und Anschaffungspreis ins Verhältnis gesetzt werden. Oft stellt sich dabei heraus, dass es sich lohnen kann, beim Kauf etwas mehr zu investieren. Während die Wirtschaftlichkeitsprüfung noch nicht abgeschlossen ist, zeigen wir hier schon vorab die Ergebnisse aus den Bremstests, und welche 20 Reifen es ins Finale geschafft haben (Tabelle unten). Die Bremswege aller 51 getesteten Reifen erfahren Sie in der Bildergalerie.