Sonax Winterkampagne 2016 — 21.12.2016 Mit Sonax und Ken Block durch den Winter Jetzt den richtigen Winterscheibenreiniger fürs Auto wählen – und Sonax Markenbotschafter Ken Block erleben.

Sonax macht's möglich: Mit etwas Glück sind Sie vom 5. – 7. Mai 2017 dabei, wenn die FIA World Rallycross Championship (WRX) im Rahmen der DTM in Hockenheim gastiert – oder am 30.09./1.10.2017 am Estering vor den Toren Hamburgs. Mit am Start sind der frisch gebackene Sonax-Markenbotschafter Ken Block und das "Hoonigan Racing Division"-Team. Den Ford Focus RS RX der US-Drift-Ikone und den gesamten Teamfuhrpark bringen seit November 2016 Autopflegeprodukte "made in Germany" auf Hochglanz. In Hockenheim erleben Sie, wie der Star aus den mittlerweile neun spektakulären "Gymkhana"-Videos in der WRX in Deutschland glänzt. Sonax spendiert 3 x zwei Eintrittskarten mit Fahrerlagerzutritt, Hotelübernachtung, Abendessen – alles inklusive im Wert von jeweils zirka 800 Euro.

20 Winterhelfer-Pakete von Sonax zu gewinnen!

Um zu gewinnen, ist Ihr Wissen gefragt